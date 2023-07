Californiano es arrestado en Los Ángeles por feminicidio contra 3 mujeres en Tijuana

Los Ángeles, 11 de julio (AP).— Las autoridades estadounidenses arrestaron a un californiano acusado de matar a tres mujeres en la ciudad de Tijuana, en el norte de México, y de cruzar la frontera después de cada uno de los feminicidios que se registraron en el transcurso de casi un año a partir de 2021.

Bryant Rivera, de 30 años de edad y residente del suburbio de Downey, en Los Ángeles, fue arrestado el 6 de julio bajo un cargo de feminicidio relacionado con la muerte por estrangulación de Angela Carolina Acosta Flores, cuyo cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel en Tijuana el 25 de enero de 2022, de acuerdo con documentos judiciales estadounidenses.

México planea solicitar su extradición a fin de presentar pruebas para añadir cargos por las muertes de otras dos mujeres en Tijuana, según documentos entregados a la corte. Ricardo Iván Carpio, el Fiscal General del estado mexicano de Baja California, dijo que incluirán nuevas pruebas encontradas cuando Rivera fue arrestado en California. Se desconocía por el momento si Rivera tenía abogado.

FBI and US Marshals have arrested 30-year-old Bryant Rivera who is accused of being a Tijuana serial killer terrorizing strip club workers. Mexican officials have said the killer had Ted Bundy tendencies. Caught in Downey, CA living with his parents. Pic from federal complaint. pic.twitter.com/apP1rt6M1B

