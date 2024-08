La persona más longeva del mundo muere a los 117 años; era una española nacida en EU

MADRID (AP).— Maria Branyas, una española nacida en Estados Unidos y considerada la persona más anciana del mundo con 117 años, ha fallecido, informó su familia este martes.

The Gerontology Research Group (GRG) is saddened to report the passing of Maria Branyas Morera (1907-2024), World’s Oldest Person, at the age of 117 years, 169 days. Her age and status were scientifically validated by GRG and GWR. May she Rest in Peace.https://t.co/rtHzuKoMMD pic.twitter.com/7dK5YIzOJV

