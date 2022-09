“Este planeta está lleno de gente buscando oportunidades”: Diego Luna presenta Andor

Andor, la nueva serie de Disney+, es protagonizada por el actor mexicano Diego Luna quien vuelve a tomar su papel como el Capitán Cassian Andor introduciéndose a sus orígenes, a un pasado donde de niño tuvo que migrar en la búsqueda de un mejor futuro y cargando sobre sus hombros el peso de una rebelión.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– “¡Ay cabrón. No me hubiera imaginado, sino me hubiera encuerado antes!”, bromea Diego Luna al revelar que su actuación en Y tu mamá también (Alfonso Cuarón, 2001) fue lo que llevó a ser elegido para interpretar al Capitán Cassian Andor en Rogue One (Gareth Edwards, 2016), una puerta al mundo de Star Wars que ahora se asienta aún más con la llegada de Andor, la nueva serie de Disney+.

La nueva producción de 12 capítulos se centra en el viaje de Cassian Andor en un contexto de creciente rebelión contra el Imperio, situada cinco años antes de los acontecimientos de la película. Un thriller cargado de “intriga política, peligros y tensión” bajo la dirección de Tony Gilroy.

Una serie que ahondará más en la historia de este personaje, su infancia marcada a los seis de edad con una lucha que lo acompañaría el resto de su vida:

“La idea de un tipo que encontramos en Rogue One que está dispuesto a sacrificar todo por la causa, un tipo que está completamente solo, pues nadie tiene el acento que tiene Cassian, claramente viene de un lugar de donde ninguno otro personaje viene, por ende, seguramente dejó todo atrás. Ahora sí vamos a ver sus orígenes, vamos a ver la infancia, esa infancia a la que se refiere en Rogue One, donde en la película recuerda en una frase: ‘He sido parte de esta lucha desde que tengo seis años’. ¿Qué significa eso?”, comenta el actor mexicano mexicano en un encuentro con medios donde SinEmbargo estuvo presente.

La primera temporada de esta producción que explora en el origen de este héroe en los primeros años de la Rebelión estrena este miércoles mientras que desde Inglaterra ya se prepara la vuelta al set de grabación para una segunda tanda de episodios que auguran entretenimiento garantizado.

Diego Luna recuerda cómo fue volverse parte de una de las franquicias más importantes del cine, un sueño que nunca imaginó.

“Yo en el universo Star Wars me asumía siempre como espectador. No me veía ahí y ni siquiera pasaba por mi cabeza, y que ahora que esto esté pasando, que podamos estar aquí celebrándolo”.

El actor mexicano, que ha sido parte de cintas como La terminal (2004), Dirty Dancing: Havana Nights (2004), Rudo y Cursi (2008), Elysium (2013) o A Rainy Day in New York (2019), hizo del set de la serie su patio de juegos recordando al Diego niño y olvidándose por momentos que aquello era real:

“Es muy bonito este proyecto que me conecta con mi infancia y con la parte lúdica del juego que representa actuar y que todos lo niños hacemos, porque todos los niños y niñas nos dedicamos básicamente a actuar, a vivir fantasía y llevarlas hasta el extremo. Poder jugar así en mi trabajo es algo que agradezco mucho”.

“Por un ratito la verdad me sentía como un niño en un parque de diversiones. Me tuve como que concentrar como no lo había hecho antes. […] Hay un punto que todavía se pierde, yo todavía lo digo en el set, hay muchos momentos, en los que me recuerda como como un niño divirtiéndome en ese espacio, porque además sí lo hacen. Digo estamos aquí”, agrega.

UNA MUESTRA DE DIVERSIDAD

Para Diego Luna, el sello distintivo de Andor viene desde la creación de la cinta de 2016, cuando se atrevió a proponer una historia diferente a lo que era el mundo de Star Wars. Un tono audaz, héroes más reales, y la diversidad siempre fueron la clave, asegura, y ahora en esta serie no es la excepción.

Cassian Andor es un personaje distinto que si bien “puede ser en una galaxia lejana”, se siente muy cercano a muchos personas de este planeta migrando de su lugar origen en la búsqueda de un mejor futuro.

“[La migración] tiene que ver con el mundo porque no es una cosa que le corresponda o que se pueda sólo achacar a América Latina. Este planeta está lleno de gente moviéndose y buscando las oportunidades que no encuentran, donde se nace huyendo de la violencia, huyendo de la falta de oportunidades y buscando la libertad. Buscando una vida mejor. Esa idea es universal”, destaca.

Y hace una analogía entre la ficción de Star Wars a nuestros tiempos:

“¿Qué significa la opresión del imperio en este momento? Pues claro que tiene un eco con el mundo en el que nosotros vivimos y Star Wars tiene eso, esa maravilla que tiene la ciencia ficción que es que al establecer un paralelo pues también te da la oportunidad de hacer comentarios. Cuando decimos que sucedió en una ‘galaxia muy lejana’, pues ya no es personal, ya no es contigo, y sin embargo puede tener todo que ver contigo, por eso me gusta la ciencia ficción, porque además de tener entretenimiento, además de emocionante y llevarte en este viaje, de acción, de aventuras a la gran escala de la ciencia ficción, también puede traerte comentarios para cuestionarte. Para mí esas son las series que gusta ver y por suerte a eso me invitaron aquí”.

El actor habla de la oportunidad de verse representado en la pantalla con historias más universales y una diversidad que alcanza no sólo frente a la pantalla, sino también detrás, cuando los equipos de fotografía, maquillaje, vestuario, y demás están conformado una lluvia de nacionalidades.

“No es una cuestión de cuotas. Aquí lo que hay en realidad es que lo único que festeja es el talento, pero sí que busca esa diversidad para enriquecer el resultado”.

Finalmente Luna aplaudió que producciones como ésta estén abriendo sus puertas a más personas, y donde puede ver a una Eiza González, a un Gael García, Luis Gerardo Méndez, Eugenio Derbez y a muchos más siendo parte con su trabajo de industrias en en el mundo, no sólo la de Estados Unidos.

“A mí no me gusta pensar que es un momento distinto para los latinos, a mí me gusta pensar que es un momento distinto para todas y para todos. Vivimos un mundo que hoy celebra otras cosas y hay que defender eso. Hay que aprovecharlo y sí, creo que nuestro idioma hoy tiene espacios que no tenía antes. Hoy ha abierto puertas que no se veían antes”.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.