Miguel Bosé cuenta detalles del asalto a su casa: “Un ladrón me dijo: ‘Soy tu fan'”

Miguel Bosé reveló cómo vivió el asalto en su casa de Ciudad de México junto a sus hijos y aseguró que el jefe de la banda de atracadores se declaró su fan.

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 20 de septiembre (ASMéxico).- Miguel Bosé se ha convertido en tendencia en las últimas horas, al participar en un programa televisivo donde habló en público y por primera vez, sobre cómo vivió los momentos en que un grupo armado se metió a robar en su casa localizada en Ciudad de México.

Ayer 19 de septiembre del 2023, el cantante Miguel Bosé ofreció una entrevista para el programa “El Hormiguero” con el objetivo de presentar su serie documental Bosé Renacido. Entre los múltiples temas que se hablaron, el artista destacó cómo vivió los momentos en que se metieron a asaltar a su casa en México.

“Se quitó la máscara y me dijo: ‘Yo soy tu fan’”, relató Miguel Bosé.

Miguel Bosé contó que hace aproximadamente un mes sufrió un asalto en su casa localizada en una zona residencial de Ciudad de México, donde vivió momentos inesperados. Contó que el atracó ocurrió después de las 20:30 horas, cuando él y sus hijos estaban vestidos con pijama para ir a descansar.

👤💰 Miguel Bosé relata la impactante historia del robo que sufrio en México pic.twitter.com/7BlkVRrOpG — YoSoiTu (@YoSoiTuLSR) September 20, 2023

“Estábamos ya dormidos en mi casa y los niños estábamos haciendo una ‘pijamada’ con un amiguito. Eran sobre las 20:30 horas y de repente, me despierta alguien, veo unas caras que no reconozco y estaba encañonado”, expresó el cantante.

Los momentos más complicados que vivió Miguel Bosé fue cuando vio a un grupo de personas encapuchadas alrededor de la cama de sus hijos, “armada con una artillería pesada muy grande y todos encapuchados y con máscaras”, dijo.

Bosé explicó que durante el asalto en su casa de Ciudad de México no hubo violencia física, pero sí varios empujones, además expresó que no eran atracadores profesionales: “Bajé revoluciones, les dije: ‘¿Qué queréis?’ y me dijeron que querían todo lo que pudieran llevarse de valor”, momentos después contó que les enseñó dónde estaban las cajas fuertes.

El cantante de 57 años contó a “El Hormiguero” que el jefe de la banda de atracadores lo identificó, momentos después, “se quitó la máscara y me dijo. ‘Yo soy tu fan’”. Tras escuchar esas palabras recordó que tuvo una sensación de que no iba a pasar nada y le entró una tranquilidad, pese a toda la situación que estaba viviendo.

“Nos ataron con los lazos de mis deportivas”. “Un profesional entra en tu casa, echa un spray y ni te enteras. Al día siguiente te levantas con un dolor de cabeza y pensando: ‘¿Qué ha pasado?’”, contó Miguel Bosé.

Explicó que los asaltantes querían separar a sus hijos, pero él les recomendó que no lo hicieran para evitar problemas extras, así que ellos le hicieron caso y los metieron junto a la señora de la casa a una habitación. “Si los separáis van a entrar en pánico y vais a tener tres problemas añadidos. Yo os aconsejo que los metáis con la señora de la casa en una misma habitación y ahí los controláis cómo queráis. Mientras, yo os doy la vuelta por la casa, abro todo y os doy todo lo que tenga”, contó.

También reveló que lo primero que hicieron los asaltantes fue irse en contra de su personal de seguridad: “Los neutralizaron. Los desnudaron y los ataron”.

“‘No os preocupéis. A papá no le va a pasar nada. A vosotros no os va a pasar nada. Vamos a terminar en una hora. Nos vamos a ir y ya está’. […] Antes de irse este chico, que debió pensar en qué sarao se había metido, agarra a Tadeo, le desata y le dice: ‘En media hora, no antes, tú terminas de desatarte y desatas a los demás, pero no lo digas”, relató Miguel Bosé.

Finalmente, reveló que después de algunas horas fue a buscar a sus hijos, quienes le contaron su experiencia, después dio una vuelta por la casa y reunió a todas las personas que fueron víctimas del asalto en una habitación. “Sí, papi, estamos aquí”. “Claro, yo no sabía si se los habían llevado o no. Los reuní en una habitación y fue a dar una vuelta por la casa. Estaba todo abierto, todo revuelto”, recordó.

