Trump denigra a México y a migrantes en campaña. ¿Y pierde votos de ese sector? No

Que se instalarán plantas automotrices de origen chino en México, que los fondos para atender desastres en Estados Unidos se ha destinado a beneficiar a la comunidad migrante de ese país e incluso que los migrantes están secuestrando y comiéndose a las mascotas, son sólo algunas de las falsas afirmaciones que ha difundido el exmandatario nortaemericano en su propósito de encabezar nuevamente la presidencia estadounidense.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- La actual campaña rumbo a la presidencia de Estados Unidos ha servido para que el expresidente Donald Trump, quien busca reelegirse en el cargo, difunda, nuevamente, una serie de señalamientos falsos contra México y la comunidad migrante. A pesar de tal situación, muchos integrantes de este sector han expresado su simpatía por el republicano.

Lo cierto es que una encuesta del New York Times y el Siena College entre votantes hispanos reveló que Trump está ganando fuerza entre los votantes latinos, atrayendo un apoyo que su partido no había visto en décadas. Los hombres hispanos, de acuerdo con la medición, son mucho más propensos que las mujeres hispanas a apoyar al republicano.

En esto último coincidió el fondo NALEO, en una encuesta realizada hace un par de semanas sobre la tendencia de voto de los hispanos, que mostró cómo los votantes varones latinos apoyan casi por igual a Kamala Harris y a Donald Trump mientras que las mujeres prefieren a la vicepresidenta demócrata frente al candidato republicano

A principios de octubre, Trump aseguró que el Gobierno que encabeza el Presidente Joe Biden no estaba ayudando a los afectados por el huracán “Helene” y que en su lugar estaba desviando esos fondos a ayudar a los migrantes de ese país, con el propósito de que les dieran su voto, afirmaciones que son falsas, pese a lo cual fueron repetidas por sus simpatizantes, incluido el empresario Elon Musk, dueño de la plataforma X.

“La gente está muriendo en Carolina del Norte, está muriendo por todas partes, en cinco o seis estados, está muriendo y no recibe ayuda de nuestro Gobierno federal porque no tiene dinero, porque su dinero se ha gastado en personas que no deberían estar en nuestro país”, aseveró el expresidente Trump durante un mitin en Michigan, situación que fue desmentida por la actual Administración estadounidense.

En respuesta, Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, emitió un comunicado en el señaló que se estaba difundiendo información falsa por parte de ciertos “líderes republicanos”, aunque sin mencionar algún nombre, quienes utilizaban “la devastación provocada por Helene”, con el propósito de “dividir” al país a sólo un mes de que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre.

Asimismo, durante el primer debate presidencial en Estados Unidos, el pasado mes de junio, Trump aseguró que el Presidente Biden eliminó el programa denominado Quédate en México, mismo que él negoció con éste país cuando encabezaba el Gobierno norteamericano, sin embargo, la afirmación es falsa, ya que el actual gobierno estadounidense mantuvo dicho programa, incluso, el conocido Título 42, que se aplicó durante la pandemia por Covid-19.

También desde el pasado mes de junio, el exmandatario estadounidense ha estado asegurando, de manera falsa y sin prueba alguna, que las automotrices chinas están construyendo enormes plantas en México, por lo que prometió que, de llegar a la Presidencia de su país, impondría aranceles del 200 por ciento a cualquier vehículo que salga de esas fábricas y sea enviado a Estados Unidos.

En su visita a Flint, Trump aseguró que si la Vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, gana las elecciones en noviembre próximo no habrá más industria automotriz en Estados Unidos, debido a que los empleos en la manufactura de vehículos eléctricos se irán a China.

“Si yo no gano, ustedes ya no tendrán una industria automotriz en dos o tres años”, declaró Trump, quien calificó de temporal cualquier incremento durante el mandato de Biden o de Harris. “Ya no tendrán ninguna planta de manufactura. China se quedará con todas ellas debido a los vehículos eléctricos”, sostuvo Trump sin alguna prueba que confirmara dicha información.

El pasado mes de octubre, Trump insinuó que los migrantes que residen en Estados Unidos y han cometido asesinatos lo hicieron porque “está en sus genes”. Añadió que hay “muchos genes malos en nuestro país ahora mismo”. En pasadas ocasiones, el exmandatario estadounidense ha sostenido que los migrantes están cambiando la composición genética de Estados Unidos.

El año pasado, por ejemplo, hizo referencia a las palabras utilizadas en su día por Adolf Hitler, para argumentar que los migrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos están “envenenando la sangre de nuestro país”. Los más recientes comentarios de Trump tuvieron lugar durante una entrevista radiofónica con el presentador conservador Hugh Hewitt, mientras criticaba a su oponente demócrata, la Vicepresidenta Kamala Harris.

“¿Qué hay sobre permitir que entren personas a través de una frontera abierta, 13 mil de las cuales eran asesinos? Muchos de ellos asesinaron a mucho más de una persona”, afirmó Trump. “Y ahora viven felices en Estados Unidos. Ya saben, ahora un asesino… creo esto: está en sus genes. Y tenemos muchos genes malos en nuestro país ahora mismo. Entonces tuvieron 425 mil personas que entraron a nuestro país que no deberían estar aquí y que son criminales”.

El pasado mes de julio, cuando Andrés Manuel López Obrador aún encabezaba el Gobierno de México, Trump aseguró que los cárteles del narcotráfico en México podrían quitar al Presidente en turno en “dos minutos”, y que por ello el Gobierno encabezado por el tabasqueño estaba “petrificado” ante ellos.

En una entrevista con el comunicador Jesse Watters para el canal Fox News, el exmandatario estadounidense señaló que uno de los problemas de México es el dominio de los cárteles en el país, y acusó que las organizaciones criminales han causado la muerte de 300 mil personas al año por el consumo del fentanilo.

“El problema es que México está petrificado ante los cárteles, porque ellos podrían quitar al Presidente en dos minutos. Están petrificados ante los cárteles. Los cárteles controlan México”, dijo el expresidente de Estados Unidos a Fox News. “Le vamos a dar a México un corto periodo de tiempo para vigilar su frontera. Estoy seguro de que no lo harán bien, entonces vamos a ver las acciones”, añadió.

Por su parte, J.D. Vance, compañero de fórmula de Trump, comentó en esa misma entrevista con Fox News que en caso de que el Gobierno mexicano no reduzca el poder del narcotráfico en el país, se convertirá en un narcoestado; y admitió que ocurriría lo mismo con Estados Unidos si tampoco actúa ante los cárteles.

“Pienso que el Gobierno mexicano, aunque no lo pueda decir, quiere que el Presidente [Donald] Trump sea enérgico con los cárteles porque ese veneno también está desestabilizando su país. […] México dejaría de ser un país y se convertiría en un narcoestado, a menos que nosotros tomemos el control. Nosotros nos estamos acercando”, declaró.

Aunque el expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos ha asegurado que los migrantes que están en ese país de forma legal e ilegal están robando lo que describe como “empleos negros” y “empleos hispanos”, por lo que ha prometido más deportaciones de llegar a dirigir el Gobierno norteamericano, datos oficiales muestran que el empleo migrante contribuye al crecimiento económico y presta oportunidades de ascenso para los trabajadores nacidos en esa nación.

Trump, que suele lanzar mensajes contra los migrantes, ha mencionado durante su campaña a migrantes que según dice se están quedando “empleos negros” y “empleos hispanos”. En un mitin reciente en Reading, Pensilvania, Trump dijo que “tienen ustedes una invasión de gente en nuestro país”.

“Van a atacar, y ya lo están haciendo, empleos de población negra, los empleos de población hispana, y están atacando empleos sindicados también”, dijo Trump. “De modo que cuando vean la frontera, no es sólo la delincuencia, también se están quedando sus empleos”, agregó Trump sobre los empleos, lo que ha sido criticado por líderes negros y demócratas, que las describen como una forma racista e insultante de insinuar que los estadounidenses negros e hispanos ocupan empleos poco cualificados.

No obstante, economistas que estudian el impacto del trabajo migrante en la economía dicen que la gente que está en Estados Unidos sin permiso de residencia no está quitando empleos a los ciudadanos de origen, porque los trabajos que asumen son en la mayoría de los casos puestos que los trabajadores locales no quieren ejercer, en sectores como agricultura y procesamiento de comida.

Mientras que los últimos datos del Sondeo de Población Actual de la Oficina de Estadísticas Laborales, señala que para 2023 los trabajadores negros nacidos en el país estaban empleados de forma mayoritaria en operaciones financieras y gerencia, así como en puestos de ventas y apoyo en oficinas, mientras que los trabajadores latinos nacidos en el país trabajaban con más frecuencia en gerencia, apoyo en oficinas, ventas y servicios.

En otra ocasión Trump no arreció contra los mexicanos, pero sí se fue contra los migrantes haitianos, al asegurar que éstos estaban robando animales en Springfield, Ohio, para comérselos, lo que es falso y fue parte de una campaña contra los migrantes que llegan a Estados Unidos, un discurso que ha sido parte fundamental de su campaña presidencial, con la finalidad de provocar miedo entre los votantes y ponerlos en contra de migrantes.

J.D Vance, compañero de fórmula de Trump, fue uno de los principales personajes que hizo eco de este tipo de desinformaciones que circulan en redes sociales, al asegurar que migrantes haitianos presuntamente secuestran y se comen a mascotas y animales salvajes una vez que entran por la frontera estadounidense para sobrevivir.

Y pese a que no hay pruebas de que los migrantes haitianos de una comunidad de Ohio estén haciendo tal cosa, así lo han señalado funcionarios, durante el debate televisado, Trump mencionó específicamente a Springfield, Ohio, la ciudad que está en el centro de las afirmaciones, y dijo que los migrantes se estaban apoderando de la ciudad.

“Se están comiendo a los perros. Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí”, afirmó el exmandatario estadounidense durante el debate presidencial del pasado mes de septiembre.

Horas antes del debate entre Trump y Harris del martes, el expresidente publicó dos fotos relacionadas con el tema en su red social Truth Social. Una de estas publicaciones mostraba una foto de Trump rodeado de gatos y gansos. Otra mostraba gatos armados ataviados con gorras con el eslogan de Trump: “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”.

– Con información de AP

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.