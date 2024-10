BITS | Dragon Ball: Sparking! Zero, es todo lo que esperábamos y mucho más

Dragon Ball: Sparking! Zero es la mejor experiencia de Dragon Ball en el mercado, siendo una de las mejores representaciones del anime a un videojuego.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Durante los años de 2005 a 2007, específicamente un videojuego atrajo las miradas de millones de jugadores en el mundo, por su versatilidad, su gameplay y la gran cantidad de personajes que nos ofrecía para jugar: Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, a lo largo de sus tres entregas llenó un vacío que había dejado el anime de Dragon Ball, el cual había terminado apenas unos años atrás y es que, el tiempo no podía ser mejor, ya que la mayoría de las personas que habían crecido con el anime, sólo querían una cosa y esa era convertirse en un saiyajin, aunque, nunca fue posible, esta saga fue lo más cercano a lograrlo.

A lo largo de los últimos años hemos visto grandes entregas como Dragon Balll: Xenoverse, el cual se enfocaba en darle un toque diferente a la historia de Dragon Ball introduciendo a nuestro propio personaje, éste tomaba cierto protagonismo en eventos de la saga a través de viajes en el tiempo o el caso de Dragon Ball: FighterZ, el cual se enfocaba completamente en ser un título de peleas y el cual con el paso del tiempo se fue posicionando entre los grandes títulos como Street Fighter, Mortal Kombat, Smash Bros y demás, llegando a ser un referente en los juegos de pelea por su gameplay y grandes mecánicas de combate. Por último, Dragon Ball Z: Kakarot el cual nos ofrecía una especie de RPG controlando a Goku y dándonos una de las experiencias más profundas en el universo de Dragon Ball para revivir una gran cantidad de acontecimientos que ocurrieron en el anime.

Ahora, 17 años después tenemos al sucesor de Budokai Tenkaichi 3, bajo el título de Dragon Ball: Sparking! Zero, donde a nivel historia el juego nos ofrece 8 diferentes episodios a través de varios personajes entre ellos Goku, Piccolo, Vegeta, Gohan y Freezer, dándonos la opción de revivir algunos momentos y batallas memorables dentro del universo de Dragon Ball desde sus inicios, como cuando Raditz llega a la tierra, la gran batalla de Vegeta, la saga de Freezer y la saga del torneo del poder. Eso no es todo, y es que además de dejarnos revivir todos estos emblemáticos momentos a través de grandes secuencias de batalla, animaciones de una gran calidad y efectos impresionantes, el juego, en algunos escenarios de este modo historia o modo de episodios, nos da la opción de tomar un camino distinto, cambiando la historia de Dragon Ball a como la conocemos, una especie de ¿qué pasaría si…? Goku hubiera decidido ayudar a tal personaje, si en lugar de morir un personaje, muriera otro, todo esto, sin dar detalles de qué sucede nos plantea acontecimientos diferentes que pudieron pasar, tomando otras decisiones con diferentes personajes.

A nivel jugabilidad estamos frente a uno de los juegos más espectaculares que hemos visto de Dragon Ball, no sólo en los últimos años, me atrevería a decir que de todos los tiempos, y es que, dejando de lado los efectos visuales y el gran atractivo que representa estar en batalla, transformarse y hacer el mismo ataque, un kamehameha, una y otra vez, la cantidad de comandos y opciones que tenemos es bastante amplia, de hecho tenemos un modo entrenamiento bastante completo que nos muestra todas las opciones de combinaciones de botones que podemos hacer en ataque y de comando en defensa para repeler la mayoría de las acciones posibles, no sólo es bloquear, es contraatacar a corta y larga distancia, desviar un ataque, reaccionar en el momento correcto, etc., haciendo de esta entrega uno de los juegos más completos a nivel de combate que existen en la franquicia.

Por si fuera poco, tenemos 182 personajes disponibles para poder jugar en el modo batalla, como ya lo mencionamos, sólo 8 cuentan con episodios, pero todos los demás están disponibles para enfrentarse unos contra otros y estos van desde personajes que conocimos en los primeros episodios del anime como el maestro Roshi, Chaoz, Ten Shinhan, las fuerzas especiales Ginew, hasta personajes de Dragon Ball GT como Bay o Syn Shenron o del más reciente arco, como Jiren, Cabba, Kaulifla entre muchos otros.

Dragon Ball: Sparking! Zero es la mejor experiencia de Dragon Ball en el mercado, siendo una de las mejores representaciones del anime a un videojuego, con una gran gameplay, estilo visual y una gran cantidad de personajes, además de que, todavía falta mucho más por salir en los próximos meses.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez