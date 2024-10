Dodgers vencen 10-5 a Mets y avanzan para enfrentar a los Yankees en la Serie Mundial

Por Beth Harris

Los Ángeles, 20 de octubre (AP) — Tommy Edman y Will Smith conectaron jonrones para enviar a Shohei Ohtani a la Serie Mundial por primera vez, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el domingo 10-5 a los Mets de Nueva York en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Dodgers aseguraron su 25to banderín de la Liga Nacional, que representa un récord, y el primero en casa desde 1988, cuando vencieron a los Mets en siete juegos. Avanzaron a su 22da Serie Mundial, la 13ma en Los Ángeles, y la primera desde 2020, cuando vencieron a Tampa Bay durante la temporada retrasada por la pandemia.

El siguiente paso para Ohtani y compañía es Aaron Judge y los Yankees de Nueva York, que están de regreso en la Serie Mundial por 41ra vez y primera en 15 años. El Juego 1 es el viernes en el Dodger Stadium, enfrentando a Judge (58) y Ohtani (54), los mejores bateadores de jonrones de la MLB esta temporada.

“Es lo que la gente quería, lo que todos queríamos”, dijo la estrella de los Dodgers, Mookie Betts. “Será una batalla entre dos buenos equipos, con muchos viajes largos por todo el país”.

Será la 12da vez que las franquicias se enfrenten en la Serie Mundial y la primera en 43 años. Los Yankees han vencido a los Dodgers ocho veces, mientras que los tres campeonatos de los Dodgers contra los Bombarderos del Bronx llegaron en 1955, 1963 y 1981.

“Es el lugar en el que he soñado jugar toda mi vida”, dijo Ohtani a través de un traductor, “y poder finalmente llegar a este escenario y poder jugar y, con suerte, ganar es mi próximo objetivo”.

Ohtani, quien jugó su primera temporada con los Dodgers luego de aceptar un contrato récord en la agencia libre, conectó dos hits y anotó dos carreras en el sexto juego. Bateó .364 con dos cuadrangulares y seis carreras impulsadas en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.}

Nada mal para su primera postemporada luego de pasar seis años con los Angelinos de Los Ángeles, quienes nunca tuvieron un récord ganador ni llegaron a los playoffs durante su mandato.

