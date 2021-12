Matt Reeves se habría inspirado en Kurt Cobain para el guión de The Batman

Madrid, 20 de diciembre (Europa Press).- Matt Reeves sigue ultimando el montaje final de The Batman, la nueva película del Caballero de la noche que llegará a los cines en marzo. La última aproximación al oscuro héroe de DC promete presentar una visión nunca vista del personaje y que, según ha revelado su director, entre sus influencias cuenta con el mismísimo Kurt Cobain, el fallecido líder de Nirvana.

Durante una entrevista concedida a Empire, en el marco del especial que la revista dedica a la película en su último número, el realizador abordó cómo fue el proceso de elaborar el guión de The Batman.

“Cuando escribo, escucho música, y mientras estaba desarrollando el primer acto puse ‘Something In The Way’, de Nirvana. Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión del playboy al que ya hemos visto antes, también hay otra en la que pasó por una gran tragedia y se convirtió en un ermitaño”, señaló Reeves sobre su visión del personaje.