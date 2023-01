Mamá y familia de jovencita desaparecida en Indios Verdes exigen aparezca YA con vida

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Se han cumplido ya tres días de la desaparición de Ángela Olguín Bustamente. Su madre, Rocío Bustamante se ha quedado sin voz pero la desesperación la mueve a encabezar otra protesta en el punto en donde vio por última vez a su pequeña.

Y piden disculpas, en medio del dolor, por la protesta por el cierre de vialidades de ayer y por los que vengan. Saben que impacta en cientos de personas que regresan a sus hogares o que vienen a trabajar a la Ciudad, pero quieren a Ángela de vuelta. Saben que muchos dicen que no son las formas, pero quieren a Ángela de vuelta.

Desde el día se 19 de enero se interpuso la denuncia por la desaparición de Ángela. Le dieron a la señora Rocío unos volantes, se activó la alerta amber.

Pero el tema son los videos. Hay tres cámaras en los baños, una más en una tlapalería y las de la Ciudad de México.

La señora Rocío asegura que las autoridades le han mostrado videos que no corresponde al momento de la desaparición y al día de hoy no se le ha notificado de alguna reunión con las autoridades de la Fiscalía Capitalina.

Sus amigas cantaron “Canción Sin Miedo”, de Vivir Quintana, una canción que se ha vuelto un himno en el movimiento feminista y también piden que el caso llegue a la mañanera de Palacio Nacional.

La señora Rocío acusa que las autoridades no le han dado ninguna solución. Junto con personal de la Fiscalía vieron los videos de la cámara C5 en donde se puede ver cómo se llevan a Ángela.

Dice que la razón central de la protesta es que en los baños hay dos cámaras internas y una más afuera. De acuerdo con esto, los baños del paradero no son públicos, son de un privado que no se ha presentado a las autoridades y éstas no han dicho si ya le solicitaron los videos.