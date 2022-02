Conacyt lanza convocatoria: busca voluntarios para estudio Fase 2 de la vacuna Patria

Entre los requisitos están: ser mayor de 18 años, haber recibido con al menos cuatro meses de anterioridad un esquema de vacunación completo de cualquier vacuna contra la COVID-19, no haber presentado enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días, entre otros.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicó en sus redes sociales la liga para inscribirse en el estudio clínico de la Fase 2 de refuerzo de la vacuna Patria contra la COVID-19 que está desarrollando México.

Los requisitos indispensables que pide el Conacyt son: vivir en la Ciudad de México, ser mayor de 18 años, haber recibido con al menos cuatro meses de anterioridad un esquema de vacunación completo de cualquier vacuna contra la COVID-19, no haber presentado enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días, no estar embarazada ni en lactancia, contar con un buen estado general de salud, en caso de presentar alguna enfermedad crónica, debe de estar controlada por tres meses previos al estudio, no estar participando en otro protocolo de estudio.

Participa en las pruebas clínicas para evaluar el uso de la vacuna Patria como refuerzo. Consulta los requisitos e inscríbete aquí: https://t.co/l46SHqde99 pic.twitter.com/IksWVw3gKD — Conacyt México (@Conacyt_MX) February 21, 2022

Desde el mes pasado, el Conacyt ha estado invitando a la población que cumpla con los requisitos que participara en el estudio de la Fase 2 de la vacuna de Refuerzo.

El pasado 8 de febrero, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el ensayo clínico de Patria “está en muy buen curso” porque ha demostrado ser segura.

López-Gatell mencionó que “el ensayo clínico aleatorizado de la vacuna Patria está en muy buen curso” y señaló que es una fase importante porque “es un mecanismo para lograr la identificación de las capacidades de esta vacuna”.

Además aseveró que ya se ha demostrado que la vacuna es segura y ofrece protección contra el coronavirus. “Demostró que es una vacuna segura, confiere respuesta inmune potencialmente protectora”, dijo.

También informó que todas aquellas personas que se registren para recibir la dosis de refuerzo con Patria o AstraZeneca tienen totalmente garantizado recibir el refuerzo.