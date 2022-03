“No vamos a meternos en esas diferencias”: AMLO sobre el conflicto Scherer-Gertz-Olga

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó este lunes hablar sobre las acusaciones que hizo el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, contra la Senadora Olga Sánchez Cordero y el Fiscal General Alejandro Gertz Manero, y aseguró que “no se meterá en esas diferencias”.

En conferencia de prensa matutina dese las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el mandatario señaló que esos asuntos corresponden a aspectos jurídicos. Además, dijo que él está enfocado en otros asuntos, como en la transformación de México.

“Sí decirles que eso tiene que ver con tribunales, con Ministerio Público, con juzgados y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias. No queremos participar en eso. Nosotros estamos dedicados de tiempo y alma a la transformación de México. Nos importa mucho el pueblo, todo el pueblo de México y, en especial, los pobres. Y eso es la transformación: que podamos vivir en una sociedad mejor. Y a eso me dedico todo el tiempo”, expresó.