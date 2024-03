El PRD, con apenas candidatos en 2024, gasta millones en ropa: de chalecos a bolsas

De 2022 a 2023, rumbo a la campaña presidencial, los gastos del PRD en accesorios de vestimenta crecieron alrededor de un 600 por ciento, de acuerdo con sus contratos ubicados en la PNT. Tan solo en un año adquirió hasta más de medio millón de artículos de este rubro.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) lucha en este proceso por mantener su registro a nivel nacional, mismo que ya ha perdido en más de la mitad del país, y aunado a ello, ha quedado relegado en las candidaturas del bloque opositor que lideran el PRI y el PAN. No obstante, eso no ha impedido que en un año desembolsará millones de pesos en la compra de ropa y accesorios con su logo.

El Sol Azteca, por ejemplo, gastó en 2023, 38 millones 899 mil 995 pesos en 260 mil playeras, 144 mil gorras, 68 mil 425 chalecos, 67 mil bolsas, 45 mil banderas y 30 mil tortilleros, de acuerdo con sus reportes ubicados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Un año antes, en 2022 también gastó, aunque una cifra mucho menor: 5 millones 118 mil 866 pesos para 20 mil playeras, 12 mil 200 gorras, 12 mil 550 chalecos y 30 banderas.

Todos esos artículos son de color amarillo “mango” y tienen el logotipo del partido que heredó el registro del Partido Comunista Mexicano, mismo que hoy está en juego con Jesús Zambrano Grijalva, el dirigente perredista que se sumó al PAN y al PRI, quienes le aseguraron su futuro político con una candidatura al Senado.

En total, el Sol Azteca ha firmado 27 contratos para la adquisición de 629 mil 205 artículos por un total de 44 millones 018 mil 861 pesos. Estos son algunos de los gastos más notorios del PRD.

SinEmbargo documentó el pasado 15 de marzo que el partido, en el marco de su 35 aniversario, atraviesa por una crisis notoria: ya no gobierna ninguna entidad, perdió el registro en algunos estados —el nacional está en riesgo— y este 2024 no tiene a ningún militante como candidato a algún cargo, pero aún así, es quien paga las lonas, los desayunos, las rentas de los salones, el equipo audiovisual, encuestas de opinión, el internet y hasta urnas que no fueron utilizadas por el Frente Amplio por México, que hoy abandera a Xóchitl Gálvez Ruiz y se hace llamar Fuerza y Corazón por México.

En 31 contratos gastó más de 10 millones de pesos para estas actividades en conjunto con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).

Pero de manera independiente decidió que 2023 sería el año para vestir a su militancia, la cual se desplomó en tres años un 19.57 por ciento.

El contrato más costoso por estos artículos es uno firmado por 18 millones 432 mil 400 pesos para la adquisición de 33 mil chalecos amarillos con el logo del PRD y otros 33 mil chalecos pero color negro. El costo unitario fue de 231 y 236 pesos respectivamente.

Les fueron entregados entre el 19 y el 23 de mayo de 2023.

El que le sigue en precio es uno por 4 millones 931 mil 160 pesos a cambio de 50 mil bolsas con el logo del PRD, 30 mil tortilleros, 20 mil banderas, 100 mil gorras que le fueron entregadas en las mismas fechas.

Estos dos contratos se otorgaron a la misma empresa llamada Comercializadora Internacional M5 S.A. de C.V. y se firmaron el mismo día.

Le sigue un contrato por 2 millones 262 mil pesos por 50 mil playeras de algodón con el logo del partido en la parte de enfrente y en la espalda.

El negocio se celebró con Proyección en Medios Publicitarios HMS, a quien luego se le solicitó otra tanda de 30 mil playeras con las mismas especificaciones por 1 millón 357 mil 200 pesos.

También hay pedidos más personalizados, como chalecos negros estilo capitonado con bolsas y cierres, material de transferencia de calor y con el logotipo del partido. De ese modelo compró 3 mil 400 unidades y otros 5 mil más por un costo de 1 millón 307 mil 958 pesos.

Esas dos compras las realizó en 2022 y no fue la única, ya que hay otro contrato para la adquisición de 800 chalecos más, con las mismas características por 224 mil 668 pesos.

Para 2023 probó con los chalecos “tipo reportero de gabardina” con logotipo bordado. Se pagaron 172 mil 125 pesos por 425 piezas.

Daniela Barragán https://www.sinembargo.mx/author/danielabarragan Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.