Cristiano agradece el gesto de solidaridad del Anfield tras la muerte de su hijo

Londres, 21 de abril (EFE).- Cristiano Ronaldo agradeció este jueves el gesto de solidaridad que le brindó este martes Anfield, el estadio del Liverpool, por la muerte de uno de los bebés gemelos que ha tenido el futbolista portugués con su pareja, la española Georgina Rodríguez.

“Un mundo… Un deporte… Una familia global… Gracias Anfield. Yo y mi familia no olvidaremos nunca este momento de respeto y compasión”, escribió el astro luso en su cuenta de Instagram.

La publicación incluye un video del minuto de aplausos que le dedicó Anfield a Ronaldo durante el partido de la liga inglesa que enfrentó a su equipo, el Manchester United, ante un rival histórico como el Liverpool.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022