Así sobornó “El Chapo” a expresidente para proteger al Cártel de Sinaloa en Honduras

Washington, 21 de abril (EFE).– Estados Unidos acusó este jueves al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández de operar su país como un “narcoestado” y de usar sobornos que recibió de narcotraficantes como “El Chapo” para cometer fraude electoral en las dos elecciones a las que concurrió.

Unas horas después de que Hernández despegara rumbo a Nueva York para ser juzgado allí, el Departamento de Justicia estadounidense publicó la acusación completa contra el expresidente, tres cargos que podrían desembocar en una pena máxima de cadena perpetua.

“Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado”, afirmó el Fiscal general de EU, Merrick Garland, en una rueda de prensa en Washington.

Attorney General Merrick B. Garland Delivers Remarks Announcing Charges Against Juan Orlando Hernandez, Former President of Hondurashttps://t.co/XWOWw6qSDr pic.twitter.com/XsWj0BSGrf

— Justice Department (@TheJusticeDept) April 21, 2022