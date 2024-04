Bu Cuarón llegará a Tecate Emblema con “Drop By When You Drop Dead”, su primer EP

El primer EP de Bu Cuarón salió a la luz poco después del estreno de “Viceversa”, su primer sencillo acompañado de un video dirigido por Emmanuel El Chivo Lubezki.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- Un mes después de haber lanzado su primer EP “Drop By When You Drop Dead”, la joven artista Bu Cuarón se presentará en la tercera edición del festival Tecate Emblema.

En “Drop By When You Drop Dead”, la hija del multipremiado director Alfonso Cuarón ofrece un retrato de versatilidad a través de una mezcla dinámica de indie pop electrónico con hip-hop y estilos acústicos.



En entrevista para Vogue México, la artista de apenas 20 años de edad compartió a la periodista Karina González Ulloa que para ella, el componer es como escribir en un diario. “Obviamente no lo escribes para nadie más que para ti, pero afuera también hay quien conecta con lo que hago. Además, para mí es importante estar en un espacio en el que puedo motivarme a crear y hacer otras cosas, porque creo que la verdadera forma de conquistar tu arte es poseyéndolo por completo y sabiendo quién eres tú”.

“Es por eso que cada vez que creo algo también me preguntó quién era yo antes de iniciar este proceso y en quien me convierto durante el mismo. No me fijo en las tendencias porque no me interesa seguirlas, pero sí quiero probar todo lo que el mundo y sus posibilidades tienen para ofrecer”, añadió.

Para Bu Cuarón “Drop By When You Drop Dead” es “un mosaico de sonidos y emociones, un poco caótico pero auténticamente yo […] Es como ir quitando capas para revelar cada matiz de mi identidad musical, cada pista una faceta diferente de mi expresión artística”, según describió en un comunicado de prensa.

Sin lugar a dudas, Bu Cuarón, quien debutó en el festival italiano La Prima Estate como telonera de Metro Boomin, forma parte del nuevo talento que pisará próximamente la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la mano de la magno fiesta musical pop Tecate Emblema.

La cita para disfrutar del talento de Bu Cuarón es el próximo viernes 17 de mayo.

