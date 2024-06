Europa avala las negociaciones para definir si Ucrania y Moldavia pueden ser miembros

ƒBruselas, 21 de junio (AP).- La Unión Europea aprobó el viernes el inicio de las negociaciones de acceso para la asediada Ucrania, además de Moldavia, un paso más en el largo proceso para que ambos países se acerquen más a Occidente y atenúen la influencia de Rusia.

Bélgica, que actualmente ejerce la presidencia de la Unión Europea, indicó que los Estados miembros han acordado que las negociaciones inicien el 25 de junio en Luxemburgo.

Ucrania solicitó unirse al bloque menos de una semana después de la invasión rusa de febrero de 2022, y los líderes de la Unión Europea actuaron con una velocidad inusual para convertirla en candidata en junio de ese año. Pero el proceso ha avanzado lentamente desde entonces, y la membresía, si se produce, tardará años, si no es que décadas.

Today, I signed the Decree on initiating Moldova’s EU accession negotiations. Becoming an EU member is our path to peace, prosperity, and a better life for all citizens.

Wishing our delegation every success as they officially launch negotiations in Luxembourg next week. pic.twitter.com/1ze5UNb7rm

— Maia Sandu (@sandumaiamd) June 21, 2024