FOTOS: “¿Quién nos cuida? La Ley no”. Protestan en CdMx por feminicidio de Luz Raquel

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– Integrantes del colectivo Yo Cuido México se manifestaron esta tarde a las afueras de de la representación de las oficinas de la representación del Gobierno de Jalisco, en Ciudad de México, para exigir justicia para Luz Raquel Padilla Gutiérrez, asesinada por la intolerancia y discriminación que había hacia su hijo.

La protesta fue convocada por el colectivo al que Luz Raquel pertenecía e inició cerca del mediodía en las oficinas ubicadas en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.

“Justicia, Justicia. Yo cuido, yo cuido 24/7 y quien cuida de mí si ni las leyes me protegen”, gritan y cantan al unísono.

Las personas que se manifestaron, en su gran mayoría mujeres, colocaron fotografías de Raquel, pancartas con la exigencia de justicia, pero también cartas en las que narran testimonios de discriminación y violencia que han sufrido como cuidadoras de una persona con discapacidad o por tener una discapacidad.

En la protesta exigieron castigo ejemplar a los responsables de la agresión, así como la investigación debida por las omisiones que se cometieron.

Luz Raquel Padilla Gutiérrez, de 35 años de edad, madre de Bruno, un niño con Trastorno del Espectro Autista —lo que la llevó al activismo en el tema— falleció el pasado martes después de permanecer tres días internada en el Hospital Civil de Guadalajara, tras haber sido violentada y quemada viva en un parque en la colonia Arcos, al poniente del Área Metropolitana de Guadalajara.

La joven madre y activista había alertado en múltiples ocasiones que era amenazada:

“Si algún día desaparezco, que quedé el antecedente que pedí ayuda y NADIE ME PROTEGIÓ… No tengo miedo, sólo me preocupa mi hijo”, fueron las palabras que Raquel escribió en un video de TikTok, donde nuevamente muestra fotografías de más amenazas en su contra. “Viene lo peor”, se lee en uno de los mensajes que recibió.