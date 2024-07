Rebeca Lane pone sobre la mesa el tema de las adopciones ilegales en “Estamos Aquí”

Respecto a la letra de este sencillo, la rapera compartió que tomó como inspiración los textos que los miembros del Colectivo habían elaborado, en donde utilizan la poesía y la metáfora para hablar de la problemática que atravesaron sus infancias.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Al vivir los estragos de la guerra de cerca, donde su tía fue detenida y desaparecida por el Ejército, la artista guatemalteca Rebeca Lane trabajó de la mano del Colectivo Estamos Aquí para abordar el tema de las adopciones ilegales en su país a través de su nuevo sencillo titulado “Estamos Aquí”.

Durante el conflicto armado que se suscitó en Guatemala entre 1960 y 1996 miles de niños fueron robados, dados en adopción ilegal o vendidos en Bélgica y Canadá.

De acuerdo con un informe emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo del 2018, el problema de las adopciones irregulares fue incrementando en el país centroamericano pues se estima que éstas pasaron de 2 mil entre 1990 y 1995 a más de 25 mil entre 2002 y 2007.

“Yo he estado cercana y muy sensible a estos temas precisamente porque creo que para la sociedad que hemos vivido guerras y posguerras es muy importante que haya, primero, un reconocimiento, y qué pasa, el tema de las adopciones es un tema que recién estamos hablando, imagínate que la guerra se terminó en el 96 y es hasta ahora que estamos hablando acerca de esto”, expresó en entrevista para SinEmbargo.

“Entonces el Colectivo Estamos Aquí sabiendo que este es un tema que yo he trabajado, desde incluso antes de ser música, cuando se acercaron realmente fue natural el poder apoyarles a hacer este tema y además hacer una campaña alrededor de eso porque queremos que el tema se reconozca”, añadió.

Respecto a la letra de este sencillo, la rapera compartió que tomó como inspiración los textos que los miembros del Colectivo había elaborado, en donde utilizan la poesía y la metáfora para hablar de la problemática que atravesó sus infancias.

“Tal vez no lo recuerdo, pero cuando era un pajarito pequeño me robaron de mi nido y en una jaula me metieron, y mis alas indefensas para el norte las vendieron”, dictan los primeros versos de “Estamos Aquí”.

Según datos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estima que entre 1977 y 2008, en total, fueron dados en adopción más de 30 mil niñas y niños, en donde el 99 por ciento de las adopciones que se llevaron a cabo entre 1977 y 2207 se tramitaron por medio de notarios; mientras que para el 2006, el 95 por siendo de éstas fueron adopciones internacionales.

Con cada reproducción del video y la canción “Estamos Aquí” se recaudarán fondos para ayudar al Colectivo Estamos Aquí en la búsqueda de familias separadas por el tráfico de niñez para adopciones internacionales.

“Todo lo que se gane de las reproducciones se está destinando para el colectivo, a ver qué es lo que pasa cuando una persona escribe ‘yo soy una persona que fue adoptada’, o caso contrario, ‘somos una familia que está buscando una persona que nos fue arrebatada’, entonces se inicia un proceso de investigación, investigación documental, pruebas de ADN, etcétera”, abundó.

“Al no ser reconocido esto como un crimen de guerra, no hay fondos ni instituciones que se estén dedicando a esto, entonces los colectivos como el Colectivo Estamos Aquí lo hace a través de actividades que que buscan financiar esto”, concluyó.

