Nintendo World Championships: NES Edition, uno de los más divertidos del año

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Hablar del Nintendo Word Championship es un golpe de nostalgia segura y es que en la época de los 90, Nintendo organizó un tour por los Estados Unidos donde recorrió más de 29 ciudades en busca del jugador más habilidoso de aquel entonces, las competencias se basaban en que cada 3 jugadores competían entre sí en 3 mini juegos diferentes, Super Mario Bros., Rad Racer y Tetris para buscar obtener la puntuación más alta, la combinación de diferentes factores del juego para pasar a la siguiente ronda llevaba a proclamarse como campeón. 25 años después, durante E3 2015, tomó lugar el segundo campeonato y posteriormente en 2017 la tercera y última edición.

Hace algunos meses, Nintendo anunció un videojuego que estaba basado en la mítica competencia, dando paso a Nintendo World Championships: NES Edition que no sólo revive el sentimiento competitivo que nos transporta de regreso a 1990, sino que también llega con mucho más que 3 juegos a diferencia de su formato original y con reglas totalmente diferentes.

Primero que nada, hablando de los juegos, tenemos una gran variedad de títulos de NES como Super Mario Bros. 1, 2 y 3, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: The Avendure of Link, Donkey Kong, Kid Icarus, Ice Climbers, Ballon Fight, Excitebike Metroid y Kirby’s Adventure, haciéndolo un increíble catálogo que reúne a las franquicias más emblemática de Nintendo, sin embargo, el formato competitivo cambia un poco a diferencia de lo que se manejaba en el Nintendo World Championship y es que en esta ocasión, cada juego que tenemos disponible tiene desde 5 hasta más de 20 mini juegos disponibles, donde cada uno de estos mini juegos tendrá un objetivo muy sencillo pero diferente en cada ocasión, si jugamos Super Mario Bros. nos pedirá recolectar monedas, alcanzar el hongo en el tiempo más rápido, a veces morir en el menor tiempo posible o en The Legend of Zelda, vencer a los enemigos en el menor tiempo posible, en Metroid subir en un nivel hasta la salida en el menor tiempo posible, entre muchos otros, siendo una cantidad de más de 100 objetivos que debemos cumplir a través de todos estos mini juegos, con la meta de hacerlo en el menor tiempo posible.

La premisa del juego es simple: competir y lograrlo en el menor tiempo posible, una dinámica que llega en una época donde los speedruns son parte de nuestro día a día con cada vez más jugadores tratando por ser los que menor tiempo ocupan para acabar cualquier juego que esté disponible y en el Nintendo World Championships: NES Edition es el objetivo principal, de hecho, dentro de los modos de juegos principales, tenemos un “speedrun Mode” en el cual podremos desbloquear cada uno de los mini juegos disponibles y ponernos a prueba para conseguir el menor tiempo posible y con esto, la mejor calificación otorgada, pero eso no es todo, ya que, además de eso tenemos el modo “World Championship”, el cual nos pondrá a prueba con otros jugadores alrededor del mundo con desafíos que estarán establecidos dependiendo de la semana en que juguemos, además de esto, tenemos el modo “survival” el cual es una especie de mini torneo que nos pondrá a competir con otros 7 jugadores, 8 en total y que se irán eliminando por rondas de mini juegos hasta quedar sólo 2 jugadores y un ganador final.

La realidad es que esta entrega es sencilla, pero al mismo tiempo es uno de los mejores juegos que hemos visto en el Nintendo Switch y es que los objetivos son rápidos, divertidos y sobre todo competitivos. Además, como su nombre lo indica, el enfoque en solamente juegos de NES, tal vez no hace pensar que en el futuro podamos ver otras ediciones, tal vez basadas en el N64, GameBoy, Nintendo GameCube y más. Nintendo World Championships: NES Edition es una increíble adición a la librería del Nintendo Switch y uno de los mejores juegos del año.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez