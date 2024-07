Los líderes demócratas en el Congreso elogian a Biden y evitan apoyar a Kamala Harris

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS).- Los principales líderes del Partido Demócrata en el Congreso han elogiado la decisión de Joe Biden de renunciar a la carrera electoral, pero han evitado dar su apoyo explícito a Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre.

Ni el portavoz demócrata en el Senado, Chuck Schumer; ni el portavoz demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ni tampoco la expresidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, han mencionado a Harris en sus reacciones.

Pelosi ha resaltado también que Biden es un “estadounidense patriota que siempre ha puesto a nuestro país por delante”. “Su legado, su visión, sus valores y su liderazgo le convierten en uno de los presidentes más consecuentes de la historia estadounidense”, ha resaltado.

President Joe Biden is a patriotic American who has always put our country first. His legacy of vision, values and leadership make him one of the most consequential Presidents in American history.

With love and gratitude to President Biden for always believing in the promise of…

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 21, 2024