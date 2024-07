Kamala Harris podría la primera mujer mandataria de EU; la segunda en Norteamérica

Por Chris Megerian

WASHINGTON (AP).— Ya ha roto barreras, y ahora Kamala Harris podría romper varias más después que el Presidente Joe Biden puso fin abruptamente a su candidatura a la reelección y la respaldó.

Biden anunció el domingo que se hará a un lado luego que su desastroso desempeño en el debate catalizó los temores de que el mandatario de 81 años es demasiado frágil para un segundo mandato.

Harris es la primera mujer, y la primera persona afroamericana o de ascendencia del sur de Asia en ocupar el cargo de Vicepresidenta. Si se convierte en la candidata demócrata y derrota al candidato republicano Donald Trump en noviembre; será la primera mujer en ocupar la Presidencia estadounidense, y la segunda en Norteamérica, sólo después de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México.

Biden dijo el domingo que elegir a Harris como su compañera de fórmula fue “la mejor decisión que he tomado” y la respaldó como su sucesora en la contienda.

Harris describió la decisión de Biden de hacerse a un lado como un “acto desinteresado y patriótico”, y enfatizó que el Presidente estaba “poniendo al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo”.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

Destacados demócratas siguieron el ejemplo de Biden y cerraron filas rápidamente en torno a Harris el domingo. Sin embargo, su nominación no es un hecho, y ha habido sugerencias de que el partido debería celebrar una “miniprimaria” ultrarrápida para considerar a otros candidatos antes de su convención en Chicago el próximo mes.

Una encuesta reciente del AP-NORC Center for Public Affair Research reveló que alrededor de seis de cada 10 demócratas creen que Harris haría un buen trabajo como Presidenta. Aproximadamente dos de cada 10 demócratas no creen que ella lo haría bien, y otros dos de cada 10 dicen que no podrían decirlo.

La encuesta mostró que alrededor de cuatro de cada 10 adultos estadounidenses tienen una opinión favorable sobre Harris, y que aproximadamente la mitad tiene una opinión desfavorable.

Exfiscal y exsenadora de California, la propia candidatura de Harris para la nominación presidencial demócrata de 2020 implosionó antes que se realizara una sola votación primaria. Más tarde se convirtió en compañera de fórmula de Biden, pero tuvo problemas para encontrar su equilibrio tras asumir el cargo de Vicepresidenta. Asignada para trabajar en temas relacionados con la migración de Centroamérica, los republicanos la culparon repetidamente por problemas con los cruces fronterizos ilegales.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024