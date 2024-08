El choque izquierda-derecha ahora tiene a mujeres como protagonistas principales

En el más reciente episodio de VERSUS, Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel analizaron los discursos con los que han llegado mujeres a diferentes rangos de poder en México.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Utilizando la famosa metáfora del techo de cristal, las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel abordaron el choque de izquierda-derecha que ahora tiene a dos mujeres importantes como protagonistas: la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Ministra Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández.

Claudia Sheinbaum celebró con un discurso feminista, el pasado 15 de agosto, la entrega de su constancia de mayoría que la declaró, oficialmente, como Presidenta electa, recordando que “durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas” y que con estos logros la historia está cambiando.

Al respecto, en una nueva entrega de VERSUS, que se transmite en Estudio B, canal de YouTube de SinEmbargo, la periodista Alina Duarte aseguró que más allá de la consigna de “llegamos todas”, el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo es resultado de “la lucha histórica de millones de mujeres que le han antecedido, que han luchado por diversos derechos y que hoy en México se materializa con esa expresión, es la primera mujer Presidenta en América del Norte”.

“Hay que situar esa lucha de clases de las mujeres porque no es lo mismo que llegue una Kamala Harris, por más que hoy le estén haciendo y le estén vendiendo como la mujer de izquierda que no es, a que llegue Claudia Sheinbaum, a que llegue Clara Brugada, a que llegue incluso Citlali Hernández a la Secretaría de Mujeres hoy en México, y esto tiene que ver con una lucha que incluso han caracterizado como las oleadas del feminismo”, enfatizó.

Y abundó, “es muy importante ver que la opresión de las mujeres antecede incluso al momento que estamos viviendo hoy y que la lucha ha sido en ese sentido [..] En México, en realidad, tendrá menos de un siglo el hecho de que podamos votar las mujeres”.

En este sentido, Perla Velázquez recordó que la llegada de Claudia Sheinbaum no ha sido el único nombramiento histórico, puesto que a inicios del 2023 Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y poco después, en marzo de ese mismo año, Guadalupe Taddei Zavala fue elegida como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), destacando así que “hay una diversidad de mujeres que han estado accediendo a estos puestos”.

“Yo coincido mucho con lo que señala Alina porque creo que a pesar de que Norma Lucía Piña es una mujer, creo que he sido muy clara también de en cuanto a su comparecencia en el Senado para ser Ministra, que deja mucho que desear, por lo menos su desempeño en esa comparecencia sólo para llegar como Ministra, ahora para presidir toda la Suprema Corte, bueno el Poder Judicial, me parece que hay que hacer distinciones porque creo que el machismo, el patriarcado sigue estando escondido incluso en estas causas, y desde mi punto de vista el feminismo blanco está también en el espectro de una supuesta izquierda”, replicó Adriana Buentello.

“En este caso me parece que está utilizando a esta figura de Norma Lucía Piña, que sí, rompe un techo de cristal porque, bueno, viene siendo una tendencia, no solamente en México, a nivel mundial, que más mujeres tengan acceso a puestos políticos, pero las mujeres también están vinculadas a las derechas, no solamente en nuestro país, en otras partes del mundo, y yo creo que hay un tema que me parece hermoso de apreciar: la reunión que tuvo con Alito, nos regala esa estampa fabulosa alguien como Norma Lucía Piña cuando se revela esta información de esta reunión que habría tenido para buscar también reunirse con magistrados del Tribunal Electoral y cuál es el objetivo, por supuesto que incidir en la en las elecciones [de junio del 2024]”, añadió.

Fue recordando el escándalo de la “cena electoral” de la presidenta de la SCJN, que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2023, a la que, a través de WhatsApp, invitó a magistradas y magistrados porque “tenía mucho qué decir”; al mismo tiempo que convocó al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y al panista Santiago Creel, quien se desempeñó como coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz, que Perla Velázquez apuntó que “las mujeres pueden representar distintos intereses”.

En este tenor, explicó que Claudia Sheinbaum tiene qué ver mucho en el tema ya que es una mujer de izquierda que está representando un proyecto que se está desarrollando actualmente.

“El que Claudia llegue a la presidencia no es un triunfo solamente de las mujeres, la mitad de los votos lo emitieron hombres, entonces a Claudia, a la primera mujer Presidenta, la escogieron hombres y mujeres, pero estamos viendo que aunque ya hicieron lo más difícil, que es ir a emitir el voto y decir yo confío en Claudia Sheinbaum, ahí está este tipo de pensamiento de que al momento en el que la Presidenta habla de una política de mujeres, es solamente para mujeres, y que por lo tanto se le va a descuidar a los hombres”, destacó la periodista Daniela Barragán.

Y agregó, “no es descabellado que el hecho de que llegue una mujer a la Presidencia de la República siente en sus primeros discursos esta necesidad de empezar a cerrar brechas […] Ahora podemos decir que no es suficiente que debe llegar una mujer con perspectiva feminista porque ahí es donde cambia todo, lo que las tiene que definir son las causas, el reconocimiento de ser las primeras les dura una semana, un día, lo que importa son las causas porque las acciones dejan un legado que eso es lo que sí puede darle seguimiento y darle un cauce a cientos de mujeres que vienen atrás de ti”.

Por su parte, al ser cuestionada si México está listo para que sea gobernado por una mujer, Meme Yamel expresó que “estamos en un momento de ‘a ver, no porque seas mujer ya llegaste, ya rompiste el techo de cristal’, pero en México es una población de 129 y cacho millones de mexicanos, de los cuales, según el INEGI en 2023, de esos 129 51.7 pro ciento son mujeres y 48.3 por ciento son hombres, o sea, en realidad podemos ver que es una cosa pareja, ahora hay que quejarnos de que hay empresas que ponen cuotas de manera muy simplista como de ‘voy a poner a una mujer solo porque tengo que poner una mujer para cumplir con la cuota’, o sea, porque se las han impuesto”.

“Muchas mujeres de derecha creen que solamente con ponerse el pañuelito ya cumplieron con una cuota y lamentablemente ellas ejercen violencia, la ejercen desde sus propias redes sociales, evidentemente han simpatizado mucho con otras mujeres, yo no logro concebir cómo es que promover un avance, hacer cosas hacia adelante, avanzar, solucionar, tiene que ir al punto de la violencia, no lo logro entender […] al punto que quiero llegar es que no importa si eres mujer u hombre, tienes que reconocer si has cometido errores y tienes que reconocer cuando tienes aciertos, ser autocrítico, si eso no lo tenemos nunca va a haber equilibrio, necesitas políticos centrados en esto para que puedan avanzar”, concluyó.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.