El Presidente envía carta a Piña urgiéndola por dos casos fiscales de 35 mil millones

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que le mandará una carta a Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para pedirle que resuelva los dos casos fiscales que tiene pendientes por los adeudos de impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego, los cuales ascienden a 35 mil millones de pesos (mdp).

Durante su conferencia de prensa matutina, aseguró que no habrá ningún problema con el paro de labores que iniciaron esta semana trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) para mostrar su rechazo a la reforma que envió al Congreso de la Unión, pues “ellos no atienden a la población”. Sin embargo, dio a conocer que como la SCJN continúa con sus actividades habituales, solicitará que se revisen los juicios fiscales que están en la congeladora.

“Entonces si van a estar en huelga, no va a haber ningún problema. Yo nada más le pediría, y sí lo vamos a hacer hoy por escrito, a la presidenta [de la Corte] que tiene el paquete de dos asuntos fiscales de un pago de impuestos por 25 mil millones de pesos. ¿Cuánto es? 35 mil. Sí, es que yo ya no saco bien las cuentas, pero tienen ahí y si ella no está en huelga, pues ya puede resolver”, dijo López Obrador.