Trump amenaza con aumentar aranceles al 200% a la industria automotriz en México

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El expresidente Donald Trump y candidato presidencial republicano para las elecciones de noviembre, afirmó el lunes que aumentaría aranceles a México en relación con la industria automotriz, pues acusó que el país acapara el 32 por ciento del mercado de Estados Unidos en asociación con China.

“México se está aprovechando de nuestro país. Quieren billones de dólares solo para negociar. Ellos no dirían eso conmigo. Dicen ‘queremos dos mil millones de dólares antes de que siquiera empecemos’. Eso no pasaría conmigo. Les diría: ‘Ah, ¿en serio?, ¿de verdad? Pues se terminó la relación comercial con México'”.

Respecto al gigante asiático, el expresidente acusó que se están construyendo en México más plantas automotrices que son utilizadas por China para evadir aranceles. “China quiere construir ahí los autos y enviarlos sin aranceles a Estados Unidos. Eso no va a pasar. Pondremos un arancel del 100 por ciento al 200 por ciento”, aseguró.

Asimismo, acusó que el Gobierno demócrata no haber tomado acciones suficientes contra la migración irregular. “Enviaré a los migrantes (…) de Kamala a sus países. ¿Quiere ser Presidenta de Estados Unidos? Ella es la Vicepresidenta, está a cargo de la frontera. Ella debió haber cerrado la frontera; ella debió decirle a México: ‘Si no lo hacen, no vamos a comerciar con ustedes. No haremos tratos con ustedes. No vamos a dejar que vendan sus autos en los Estados Unidos’”, manifestó.

Además, aseguró que los ciudadanos estadounidenses quieren una frontera y una policía fuerte. “Queremos una buena vida. Queremos estar seguros”.

DISPUTA COMERCIAL CON CHINA

La preocupación por el impulso económico de China sobre productores estadounidenses también ha obligado al Gobierno demócrata de Joe Biden a tomar acciones. En abril de este año, Biden pidió triplicar los aranceles del acero procedente de China. La Administración también ha prometido impulsar investigaciones contra el dumping, una práctica que consiste en que compañías chinas eluden los aranceles de Estados Unidos al fabricar sus productos en un tercer país para luego exportarlos a ese país.

De acuerdo a The Associated Press, los fabricantes de automóviles chinos se establecen en México para aprovechar las reglas comerciales de Norteamérica. Una vez instalados, envían vehículos de precio mega bajo a Estados Unidos.

A medida que los vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) chinos salen a la venta en todo el país, a los EV de fabricación estadounidense —que cuestan un promedio de 55 mil dólares, aproximadamente el doble del precio de sus contrapartes chinas— se les dificulta competir. Las fábricas cierran. Los trabajadores pierden sus empleos en el corazón industrial de Estados Unidos.

Al final, todo podría convertirse en una dolorosa repetición de cómo la competencia china subsidiada por el Gobierno devastó industrias estadounidenses, desde la acerera hasta la de paneles solares, durante el último cuarto de siglo.

-Con información de AP.