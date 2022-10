Arctic Monkeys estrena “The Car”, su nuevo álbum, a un mes de presentarse en CC

El lanzamiento del álbum se da días después de que la banda liberará el sencillo “Body Paint” junto con su respectivo video.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- “The Car”, el séptimo álbum de estudio de la agrupación británica Arctic Monkeys, aterrizó este viernes, a 26 escasos días de su presentación en el Festival Corona Capital, a plataformas de streaming.

“Arctic Monkeys está solo como el salón abandonado en la azotea: la última – y más grande – banda de su generación sigue operando a su más alto nivel”, fueron las palabras con las que la revista New Musical Express describió este material discográfico.

El lanzamiento del álbum se da días después de que la banda liberará el sencillo “Body Paint” junto con su respectivo video en el que se puede observar a Alex Turner (voz), Jamie Cook (guitarra), Matt Helders (batería) y Nick O’Malley (bajo) en lo que parece ser el rodaje de una película.

“The Car” está conformado por diez temas titulados “There’d Better Be A Mirrorball”, “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, “Sculptures Of Anything Goes”, “Jet Skis On The Moat”, “Body Paint”, “The Car”, “Big Ideas”, “Hello You”, “Mr Schwartz” y “Perfect Sense”.

El pasado 26 de agosto Arctic Monkeys compartió la portada de “The Car” junto con la fecha de lanzamiento del álbum. La portada de este séptimo material discográfico está protagonizada por un sedán blanco estacionado en un aparcamiento de Los Ángeles. De acuerdo con GQ dicha fotografía fue tomada por Matt Helders desde una azotea.

Alex Turner y compañía regresarán a la Ciudad de México el próximo 19 de noviembre para presentarse como uno de los actos estelares del segundo día de actividades del Festival Corona Capital, el cual se llevará a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.