Arctic Monkeys libera el sencillo “Body Paint” antes de su show en Corona Capital

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- A escasas semanas de que se lleve a cabo su presentación en el Festival Corona Capital, Arctic Monkeys compartió “Body Paint”, sencillo que se desprende de “The Car”, el nuevo álbum de la banda que aterrizará a plataformas de streaming el 21 de octubre.

Sin decir “agua va” la agrupación británica estrenó “Body Paint”, tema que llegó acompañado de su respectivo video en el que se puede observar a Alex Turner (voz), Jamie Cook (guitarra), Matt Helders (batería) y Nick O’Malley (bajo) en lo que parece ser el rodaje de una película.

Hasta el momento Turner y compañía han liberado tres temas de “The Car”, de los cuales “There’d Better Be A Mirrorball” y “I Ain’t Quite Where I Think I Am” ya se pudieron escuchar en vivo.

El pasado 26 de agosto Arctic Monkeys compartió la portada de “The Car” junto con la fecha de lanzamiento del álbum. La portada de este séptimo material discográfico está protagonizada por un sedán blanco estacionado en un aparcamiento de Los Ángeles. De acuerdo con GQ dicha fotografía fue tomada por Matt Helders desde una azotea.

El álbum estará conformado por diez temas titulados “There’d Better Be A Mirrorball”, “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, “Sculptures Of Anything Goes”, “Jet Skis On The Moat”, “Body Paint”, “The Car”, “Big Ideas”, “Hello You”, “Mr Schwartz” y “Perfect Sense”.

Los Arctic Monkeys regresarán a la Ciudad de México el próximo 19 de noviembre como parte de uno de los actos estelares del segundo día de actividades del Festival Corona Capital, el cual se llevará a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.