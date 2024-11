Quadri, el ultraderechista crítico del sistema de Bienestar, pide su pensión (FOTO)

A pesar de que había usado su cuenta de X para lanzarse en contra de los programas sociales, el excandidato presidencial del extinto partido Nueva Alianza acudió a las carpas donde se está tramitando la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, un hecho que generó burlas y críticas en redes sociales.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El excandidato presidencial Gabriel Quadri ha sido objeto de críticas este jueves en luego de que se le viera registrándose para recibir la Pensión de Adultos Mayores del Bienestar, a pesar de que recientemente había criticado fuertemente a los programas sociales.

Una imagen ampliamente difundida en redes sociales muestra al también exdiputado del Partido Acción Nacional (PAN) estar sentado frente a una mesa donde están haciendo los trámites para la percepción de los documentos para inscribirse a la Pensión del Bienestar.

Quadri ejerce su derecho constitucional. Así es, pero el exlegislador no hace mucho se expresó muy mal en contra de los programas sociales, particularmente las pensiones a adultos mayores, la misma que él ahora podrá recibir tras completar con su trámite.

La Derecha llena de contradicciones tragándose sus propias palabras Por un lado, votan en contra de los Programas Sociales del Bienestar, por el otro estiran la mano para recibirlos Y sí, es tu derecho @g_quadri lo que se te crítica es tu clasismo, tu hipocresía y tu estupidez. pic.twitter.com/jTUZpUtzqK — Damián Morales 𝕏 (@damian_mls) November 22, 2024

En una publicación en X, fechada al 21 de octubre de 2024, Quadri aseguró que las pensiones para adultos mayores son insostenibles, especialmente aquellas no contributivas. Dijo que no eran sostenibles “por el envejecimiento de la población”.

“Una proporción menor entre trabajadores formales y adultos mayores, informalidad, baja recaudación fiscal y una mayor esperanza de vida. En los próximos años reventará fiscalmente…”, dijo.

Y eso no es todo. En otro tuit anterior, del 9 de abril de este año, fue tajante: “Que nadie se engañe” y alegó fuertemente que los programas sociales, palabras que usó entre comillas, son insostenibles sin un aumento masivo de impuestos.

QUADRI, LA TREMENDA FICHITA…

Gabriel Quadri, con claro corte de derecha, ha sido objeto de múltiples críticas y polémicas por sus opiniones emitidas tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

En 2019, había utilizado su cuenta de X para decir que México sería un país en desarrollo y “potencia emergente” si no tuviera que “cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas”, tres de los estados con mayores reportes de inseguridad y pobreza en el país.

“Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”, escribió en su cuenta de Twitter el académico de la Universidad Iberoamericana.

Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente… — Gabriel Quadri (@g_quadri) January 12, 2019

Pero esa incluso no es la primera vez que arremete contra Chiapas. Años después, en 2022, cuestionó si dicho estado “tiene remedio”, luego de que circularan varios videos y fotografías en redes sociales de civiles escondidos en supermercados mientras un grupo de hombres armados recorrían las calles de San Cristóbal de las Casas.

El legislador de Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la entidad sureña enfrenta varias problemáticas, entre ellas el crimen organizado, la subversión, municipios zapatistas, una ausencia del Estado de derecho, sumado a otros.

“¿Tiene remedio Chiapas? Crimen organizado, subversión, municipios ‘zapatistas’, ausencia de estado de derecho, deforestación brutal, pobreza extrema ancestral, conflictos entre comunidades, fanatismo, alcoholismo, extorsión en carreteras, escuelas normales delictivas, cacicazgos”, publicó el excandidato presidencial desde su cuenta de Twitter.

¿Tiene remedio Chiapas? Crimen organizado, subversión, municipios "zapatistas", ausencia de estado de derecho, deforestación brutal, pobreza extrema ancestral, conflictos entre comunidades, fanatismo, alcoholismo, extorsión en carreteras, escuelas normales delictivas, cacicazgos. — Gabriel Quadri (@g_quadri) June 15, 2022

En ese mismo año, 2022, Quadri también se lanzó contra la comunidad LGBTTIQ+ luego de decir comentarios transfóbicos en contra de la Diputada Salma Luévano. Quadri fue expulsado de un programa de televisión de CNN en español por pretender propagar discursos de odio.

Durante la transmisión del programa, en el que también participó la entonces Diputada morenista Salma Luévano Luna, Quadri habló sobre la polémica generada esta semana por sus mensajes sobre las personas transexuales que provocaron una condena por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su intervención en el programa, Quadri trató de defender su postura y aseguró que él no promovía un discurso de odio en contra de la comunidad transexual.

“Nadie está promoviendo un discurso de odio, eso es una fantasía y me parece que la que promueve un discurso de odio es ella (…) Que no exagere, que no promueva mentiras”, dijo Quadri.

En respuesta a sus dichos, el conductor del programa realizó una defensa a la inclusión social: “Lo que usted está diciendo es lo que refleja aquí en los Estados Unidos la derecha la ultraconservadora que no cree en la inclusión social, yo no sé si en el Congreso de su país esto se ve bien, pero aquí en los Estados Unidos no”.

Minutos después, y ante las interrupciones de Quadri, el conductor despidió al Diputado del programa y pidió a los técnicos que lo sacaran del aire.

Posteriormente, en un encuentro posterior con Luévano, Quadri la llamó “señor” durante una sesión de la Cámara de Diputados, causando el enojo dentro del pleno en San Lázaro.

Durante el debate sobre una reforma en materia de salud mental, el Diputado Quadri De La Torre interpuso una reserva a fin de prohibir que padres o tutores tomen decisiones con las intervenciones y procedimientos médicos relacionados con las juventudes trans.

Porque se refirió como 'señor' a Salma Luévano, diputada trans. https://t.co/o3WM44V0Fk — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 1, 2022

“Estas decisiones deben de tomarse por el individuo sólo hasta que alcance la mayoría de edad, los menores de edad están expuestos a tomar con premura decisiones incorrectas con graves consecuencias para su salud”, dijo el panista.

Luego de esto, la Diputada de Morena, Salma Luévano, pidió la palabra para denunciar a Gabriel Quadri por violencia de género.

“Cuando hablamos de infancias trans no hablamos de medicamentos, hablamos de derechos, es un sin vergüenza asesino, tengo denuncias contra el señor por violencia de género”, dijo Luévano.

Pero no lo que nadie espero fue la respuesta del Diputado panista que dijo lo siguiente: “Hago notar que el señor Luévano me está amenazando”, siendo algo que generó la molestia de la mayoría de las bancadas.

— Con información de Linaloe R. Flores