Medio millón de personas pasan hambre en Gaza, pero en 6 meses serán todas: informe

RAFAH, Franja de Gaza, 21 de diciembre (AP).— Más de medio millón de personas en la Franja de Gaza “pasan hambre” debido a que no ingresa la cantidad suficiente de alimentos al territorio desde que estalló la guerra hace más de 10 semanas, según un informe de la ONU publicado este jueves.

“Es una situación en la que prácticamente todos en Gaza tienen hambre”, dijo Arif Husain, el principal economista del Programa Mundial de Alimentos.

REPORT: The entire population of #Gaza is experiencing crisis levels of hunger.

Around 26% of Gazans have exhausted their food supplies and coping capacities.

Without access to adequate food, clean water, health and sanitation, families face catastrophic hunger and starvation.

