Pandemia aplaza entregas de Misión Imposible 7 y 8 para 2023 y 2024

Los Ángeles, 22 de enero (EFE).- Los estrenos de Misión Imposible 7 y 8 se aplazaron a 2023 y 2024 respectivamente por la pandemia de la COVID-19, informaron este viernes las productoras Paramount Pictures y Skydance.

La fecha que los seguidores del agente Ethan Hunt esperaban para el séptimo film era el 29 de septiembre de 2022, después de varios cambios también motivados por la crisis sanitaria.

Pero en un comunicado conjunto, las productoras detallaron que las nueva fecha de lanzamiento será el 14 de julio de 2023 a raíz de los “retrasos por la pandemia”.

