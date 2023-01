NFL: Eagles apabullan 38-7 a los Giants; disputarán cetro de la Conferencia Nacional

Por Dan Gelston

FILADELFIA (AP).— Hizo falta sólo un pase. Jalen Hurts hizo que el balón volara en su primer intento del partido y, con ello, disipó cualquier duda que pudiera persistir en Filadelfia acerca del estado de su hombro derecho.

Quedó absolutamente claro que se encuentra de maravilla.

Hurts lanzó dos pases de anotación, además de conseguir un touchdown en un acarreo durante una dominante primera mitad, y los Eagles apabullaron el sábado 38-7 a los Giants de Nueva York para anclar en el duelo por el cetro de la Conferencia Nacional.

El mariscal de campo está de regreso, lo mismo que los Eagles, candidatos firmes a ganar el Super Bowl.

En la recta final de la temporada regular, Hurts se ausentó de dos partidos, que Filadelfia perdió, debido a un esguince en el hombro derecho. Mostró muy poco ante los Giants en el último duelo de la campaña, cuando los Eagles jugaron sin pisar el acelerador, en un intento por proteger a su quarterback elegido al Pro Bowl.

Pero debajo de los reflectores de postemporada, los Eagles lucieron un ataque que humilló a los Giants. Hurts brilló desde temprano con su brazo, y la línea ofensiva de Filadelfia abrió grandes huecos para Miles Sanders y Kenneth Gainwell.

Los Eagles finalizaron con 268 yardas por tierra.

