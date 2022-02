“Memo” Ochoa ya es el portero más goleado en la historia del América: ha recibido 504

Por Kike Frías

Los Ángeles, 22 de febrero (LaOpinión).- Si bien Guillermo “Memo” Ochoa es uno de los históricos del Club América, también ha sido protagonista de otros momentos nefastos y vergonzosos en la institución.

Las Águilas no atraviesan un buen momento bajo la dirección de Santiago Solari, de quien la afición pide su renuncia o despido. Entre la crisis que se encuentran hundidos, el Memo ha sido de los más afectados.

En el último partido del Torneo Clausura 2022 de la Liga Mx, Ochoa recibió 3 goles, lo que suman 12 goles en lo que va de competición. Como capitán del equipo, el arquero mexicano dio la cara a la afición azulcrema y se disculpó por los resultados: “Estamos estamos avergonzados con este arranque”, expresó.

Pero algo de fondo atormenta a la directiva del América. El de Guadalajara ocupa las estadísticas del equipo como el portero que más goles ha recibido: 505 en 394 encuentros desde su estreno en 2003.

Ricardo Salazar, estadista de TUDN, hizo referencia a este hecho y reiteró sus críticas porque el Memo, a sus 36 años, sigue siendo el titular en la valla azulcrema: “El portero inamovible del América es el único que ha recibido más de 500 goles en la historia del club, y todavía no tiene la marca de más partidos jugados”.

