El Secretario de Estado”está muy presionado”; relación México-EU es buena y cercana

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard Casaubon consideró que las declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien afirmó que el narcotráfico controla algunas regiones de México, se dieron en un contexto de presión.

Ebrard insistió en que en Estados Unidos hay políticos de derecha que hacen política electoral a costas de México, primero con el tema de la migración y ahora con el fentanilo, pero ambos países trabajan de manera coordinada.

“Estaba yo oyendo una comparecencia hoy: ‘es culpa de México porque México y China introducen fentanilo a los Estados Unidos’. Debo decirles que tenemos un plan de acción junto con Estados Unidos, con resultados importantes porque se ha logrado que no lleguen a Estados Unidos toneladas de fentanilo, nos han costado 75 bajas a todas las instituciones de México”, agregó el Canciller.

Ebrard aseguró que ambos países seguirán trabajando para el control del tráfico de drogas y puso como ejemplo que la Secretaría de Marina tomó el control de los puertos y el Ejército el de las aduanas.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo esta mañana en una audiencia del Senado que partes de México están en control de los cárteles de la droga, justo cuando las tensiones entre los dos países se han elevado por un informe de su oficina que acusa violaciones de derechos humanos y vulneración de la prensa mexicana.

–¿Controlan los cárteles partes de México? –le preguntó el Senador republicano Lindsey Graham a Blinken.

Sen. @LindseyGrahamSC asks about declaring Mexican drug cartels as foreign terrorist organizations under U.S. law. "Would you consider that?"@SecBlinken: "Yes, we'd certainly consider that." pic.twitter.com/d8UHEW1FYl

— CSPAN (@cspan) March 22, 2023