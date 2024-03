SSP de Sinaloa reporta rapto de 15 personas; “son cosas que ocurren”, dice Gobernador

El titular de la SSP mencionó que entre las personas levantadas hay por lo menos cinco menores de edad. Por su parte, el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que no habría una medida extraordinaria para indagar el rapto.

Culiacán, Sinaloa, 22 de marzo (RíoDoce).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó el plagio de 15 personas, presuntamente integrantes de siete familias, en la zona urbana y rural de Culiacán.

Los raptos por parte de grupos armados ocurrieron en la localidad de La Noria, en la sindicatura de Imala; y el Carrizalejo, además de los fraccionamientos Villa Bonita, Belcantto, Los Ángeles, y en la colonia El Palmito, en la zona urbana.

Entre las personas secuestradas se encuentran mujeres y niños.

El Secretario de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, aseguró que son 15 las personas privadas de la libertad, en la sindicatura de Imala.

El funcionario mencionó que entre las personas levantadas hay por lo menos cinco menores de edad.

“En total son 15 personas, es el dato que se tiene preliminar en el 911, y pendiente la confirmación del personal de seguridad”, dijo a los medios.

El funcionario señaló que se trata de tres familias en la zona del poblado La Noria en Imala.

Detalló que hubo un reporte de privación de la libertad a las 4:00 horas y otros tres a las 9:26 horas de este viernes.

⚠️ Fueron secuestradas 15 personas en Culiacán, Sinaloa. 📹@noticieristaspic.twitter.com/ZcdzkMSkbL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 22, 2024

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Sergio Antonio Leyva, dijo a los medios que se tienen cuatro reportes de secuestros de familias, “el primero en Villa Bonita, Carrizalejo, por la costera en El Paraíso, el último en La Noria, para el lado del Pozo”, y que en estos momentos hay un operativo desplegado en Imala.

Mérida añadió que se desconoce si estos hechos, tengan relación con los enfrentamientos registrados la madrugada del jueves en Badiraguato.

“SON COSAS QUE OCURREN”: ROCHA

El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que en Sinaloa hay autoridad, pero los “levantones son cosas que lamentablemente ocurren”.

Lo anterior al ser cuestionado sobre la privación de la libertad de 15 personas integrantes de hasta siete familias de la zona urbana y rural de Culiacán, durante las primeras horas de este viernes.

-Señor Gobernador Rocha, secuestraron a 15 personas de una casa

-Son cosas que pasan…. pic.twitter.com/BQSx3y2Nfk — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) March 22, 2024

“No tengan miedo, son cosas que lamentablemente ocurren; hay autoridad, la autoridad no está de ninguna manera rebasada y estamos dándole seguimiento”, indicó.

Mencionó que hay un operativo de los tres niveles de Gobierno en Imala.

Señaló que no tomarán ninguna medida extraordinaria.

“No hay necesidad de refuerzos, aquí hay suficientes elementos de todas las corporaciones”, consideró.

Respecto a los hechos difundidos en medios de comunicación, presuntamente ocurridos esta mañana en diversas comunidades de Culiacán, donde se refiere que integrantes de varias familias fueron privados de la libertad, se trata de versiones aún no confirmadas. Desde temprano, las… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) March 22, 2024

Posteriormente, empleó sus redes sociales para informar la acción conjunta de autoridades de los tres niveles de Gobierno con el fin de esclarecer los hechos, aunque enfatizó que no es un hecho confirmado.

“Se trata de versiones aún no confirmadas […] En cualquier circunstancia, la vida y la integridad de las mujeres, niñas y niños debe ser intocable. Estamos trabajando en ello”, comentó en su cuenta de X.