Verstappen irá primero en prueba rápida que define salida en Imola; “Checo”, séptimo

Italia, 22 de abril (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, saldrá primero este sábado en la prueba sprint que ordenará la formación de salida del Gran Premio de la Emilia Romagna, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Imola (Italia).

Verstappen, de 24 años, dominó la pre-calificación, al cubrir, en la tercera ronda (Q3), en mojado, los 4.909 metros de la pista del Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola en un minuto, 27 segundos y 999 milésimas, 779 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, que acabó segundo. El mexicano “Checo” Pérez concluyó en séptimo puesto.

A diferencia del año pasado, cuando se estrenó este formato -usado en tres carreras, al igual que esta temporada- este primer puesto cuenta como pole para las estadísticas, independientemente del resultado de la prueba sprint, por lo que “Mad Max” sumó la decimocuarta pole de su carrera en la F1, la primera del año.

VERSTAPPEN, EL MEJOR TIEMPO DE LA Q2

Los dos pilotos de Mercedes, los ingleses Lewis Hamilton -siete veces campeón del mundo y George Russell, quedaron eliminados en la segunda ronda (Q2) de la pre-calificación para el GP de la Emilia Romagna, que ordenará la parrilla de la prueba sprint de este sábado.

MAX: “It was tricky out there. It was very slippery. I'm very pleased with pole position. It’s a good start to the weekend. #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/1oH0tEJrA7

— Formula 1 (@F1) April 22, 2022