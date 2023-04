VIDEOS: Bad Bunny arrasa de nuevo en Coachella con Gorillaz y Grupo Frontera

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– En el segundo fin de semana de Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo y el más grande de Estados Unidos, tuvo nuevamente la presencia de varios artistas latinos de gran influencia como Bad Bunny, Rosalía, Eduin Caz, Becky G y hasta el cantante mexicano de corridos, Peso Pluma.

Como en el primer fin de semana del festival, el llamado “conejo malo” arrasó con su presentación al subir al escenario a Grupo Frontera, banda mexicana con la que recientemente colaboró en la canción “Un x100to”, con la cual rindió homenaje a la música de Latinoamérica e Iberoamérica, resaltado su importancia a nivel internacional.

En las pantallas se recreaban el escenario del video, el cual se estrenó el pasado 17 de abril y que cuenta ya con más de 39 millones de reproducciones en YouTube.

Además de la aparición del grupo mexicano, Bad Bunny sorprendió a los asistentes de Coachella al subir al escenario a Gorillaz para interpretar el tema “Tormenta”.

La semana pasada ambos talentos también interpretaron la canción, sin embargo cada uno lo hizo por separado en su presentaciones individuales. En esta ocasión, Damon Albarn, líder del grupo Gorillaz tocó el piano y cantó los coros de su tema “Tormenta”, mientras Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny) cantaba el tema incluido en el álbum publicado más recientemente “Cracker Island”.

El puertorriqueño vestía un sombrero y pasamontañas, lo que al inició causó duda sobre si realmente era él; sin embargo, en un momento se le acercó a Damon Albarn y se levantó la máscara, revelando su identidad.

Bad Bunny performing “Tormenta” with Gorillaz in the second week of Coachella. 🎡pic.twitter.com/JKLFJMjpPc

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) April 22, 2023