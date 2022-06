Ley que controla armamento en EU pasa primera barrera. Es muy rabona; pero es algo

La voluntad del Congreso para legislar sobre las armas suele disminuir rápidamente tras los tiroteos masivos. Está previsto que los legisladores inicien a finales de semana un receso de dos semanas por la festividad del 4 de julio.

Washington/Ciudad de México, 22 de junio (AP/SinEmbargo).– El Senado de Estados Unidos superó el martes el primer obstáculo para aprobar una medida bipartidista que busca mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas peligrosas, informa la prensa de ese país esta mañana.

El Senado aceptó un proyecto de Ley de compromiso cuya promulgación rompería un estancamiento de años sobre la legislación federal para abordar la violencia armada. “Si bien el proyecto de Ley no cumple con las amplias medidas de control de armas que los demócratas han exigido durante mucho tiempo, su aprobación equivaldría a la acción más importante en décadas para reformar las leyes de armas de la nación. La votación de 64 a 34 se produjo pocas horas después de que republicanos y demócratas publicaran el texto de la legislación, y después de días de negociaciones febriles para definir sus detalles”, explica The New York Times.

Los defensores esperan aprobarlo para el sábado, y los líderes demócratas lo aceleraron en el normalmente lento Senado. El proyecto de ley de 80 páginas, llamado Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, mejoraría las verificaciones de antecedentes, dando a las autoridades hasta 10 días hábiles para revisar los registros de salud mental y juveniles de los compradores de armas menores de 21 años, y destinaría millones para ayudar a los estados a implementar los llamados leyes de bandera roja, que permiten a las autoridades confiscar temporalmente armas a personas consideradas peligrosas, así como otros programas de intervención.

La medida también garantizaría, por primera vez, que las parejas serias de citas estén incluidas en una Ley federal que prohíbe a los abusadores domésticos comprar armas de fuego, una prioridad que ha eludido a los defensores de la seguridad de las armas durante años.

“Los senadores acordaron proporcionar millones de dólares para ampliar los recursos de salud mental en las comunidades y las escuelas, además de los fondos destinados a mejorar la seguridad escolar. Además, la legislación endurecería las penas para aquellos que evadan los requisitos de licencia o hagan compras ilegales, comprando y luego vendiendo armas a personas a las que se les prohíbe comprar armas de fuego”, dice CNN.

El margen de votos, y el rápido respaldo de los principales líderes de ambos partidos, indicaron que la medida tiene apoyo más que suficiente para escalar el umbral de 60 votos necesario para romper un obstruccionismo republicano que ha frustrado dicha legislación en el pasado y llegar a la final en los próximos días.

La norma superó un obstáculo de procedimiento por 64 votos frente a 34, con 14 republicanos votando sí junto a los 48 demócratas y dos aliados independientes. Esto respalda la predicción del líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, de Nueva York, de que se aprobará a finales de semana. El trámite en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, podría ser rápido.

Aunque los republicanos bloquearon las restricciones más duras propuestas por los demócratas, el acuerdo supone un avance en un año electoral y en una cuestión que enfrenta a los votantes republicanos, por lo general propietarios de armas de fuego y de zonas rurales, y a los demócratas, más urbanos y partidarios de los límites. Esto hace que el asunto sea uno de los más incendiarios en política y una votación delicada para algunos legisladores, especialmente republicanos, que podrían alienar a los más incondicionales de la Segunda Enmienda.

La legislación endurecerá los controles de antecedentes para los compradores de armas más jóvenes, exigirá que más compradores realicen estas comprobaciones y aumentará las sanciones a los traficantes de armas. Además, financiará iniciativas de seguridad escolar y salud mental en estados y comunidades.

Los asesores estiman que la medida tendrá un costo anual próximo a los 150 mil millones de dólares, que, según el Senador Chris Murphy de Connecticut, que fue el jefe negociador demócrata, se financiará en su totalidad.

Para resolver el último obstáculo que retrasó el acuerdo, el texto prohibirá que las parejas sentimentales condenadas por violencia doméstica y no casadas con sus víctimas puedan adquirir armas de fuego. Esto ya ocurre en el caso de maltratadores condenados que están casados, conviven o tienen hijos con sus víctimas.

El compromiso veta la posesión de armas de fuego a una persona que tenga “una relación de pareja actual o reciente con la víctima”, es decir, ”que tengan o hayan tenido recientemente una relación seria y continuada de naturaleza romántica o íntima”. La capacidad del infractor para poseer un arma podría restablecerse en el plazo de cinco años si no ha cometido otro delito grave.

En otra disputa de última hora, el proyecto de Ley proporcionaría 750 millones de dólares a los 19 estados y al Distrito de Columbia que tienen leyes de “bandera roja” que facilitan la retirada temporal de armas de fuego a personas consideradas peligrosas, y a otros estados con programas de prevención de la violencia. Los estados con leyes de “bandera roja” que reciban los fondos tendrán que contar con procesos legales para que el propietario del arma pueda luchar contra su retirada.