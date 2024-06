100DíasConAMLO¬ El Presidente rompió con el viejo pacto oligárquico: Lorenzo Meyer

El académico mencionó que la presente administración rompió los lazos entre el poder político y económico. Para ejemplificar esta situación se refirió a lo ocurrido el pasado 19 de junio cuando la próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se negó a mantener una reunión privada con Claudio X. González Laporte después del encuentro que ella sostuvo con líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- Lorenzo Meyer, historiador y profesor emérito del Colegio de México (Colmex) afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no solo generó el cambio de partido en el Gobierno al ganar las elecciones de 2018, también inició con un cambio de régimen que por décadas manejó a su antojo el país.

En entrevista con “Los Periodistas”, el académico aseguró que a poco más de 100 días de que concluya el sexenio del Presidente López Obrador hay un balance positivo de su gestión, pues, señaló, se dieron los primeros pasos para terminar con el viejo pacto oligárquico.

“Lo que Andrés Manuel propone es el cambio de fondo, es el cambio no del partido en el gobierno, sino el cambio del régimen, es ahí donde tiene que ponerse la vista para juzgar el sexenio de López Obrador, en el cambio de régimen y la apuesta que hizo de hacerlo por la vía pacífica”.

Meyer indicó que el Gobierno de López Obrador sentó las bases para cambiar el viejo régimen, pero señaló, aún falta camino por recorrer pues el nuevo Gobierno deberá continuar con el trabajo que empezó el tabasqueño.

“Esta lenta marcha a través de las instituciones, ya no para ganar el poder, sino para cambiar el régimen, el poder ya lo tiene en el Gobierno, hay un aparato del Gobierno que no va con él que es la Suprema Corte, esa se quedó atrasada, digamos que hizo una fortaleza especial, pero ene general podríamos decir que ya tenía el control del gobierno con la insurgencia electoral del 2018. Ahora hay que cambiar el régimen, y en esas estamos, creo que dio los primeros pasos y muy fuertes”.

El historiador señaló que a diferencia de otros gobiernos del pasado como el Lázaro Cárdenas, el cual no pudo mantener una continuidad, pareciera que la llamada Cuarta Transformación va en camino de afianzarse tras la arrolladora victoria de Claudia Sheinbaum en las pasadas elecciones.

“Tengo una visión muy positiva del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que todavía falta el espacio en el tiempo par tener una mejor evaluación, pero lo veo como un parteaguas, finalmente se acaba con el régimen priista que surgió de la Revolución Democrática, que tuvo varias etapas muy interesantes como la del Cardenismo, que quizá podría con otros elementos ser ese momento de inflexión en donde se cambia la naturaleza del régimen, casi llegó, pero no pudo mantener la continuidad, cosa que ahora creo que sí se va a poder”.

El académico mencionó que la presente administración rompió los lazos entre el poder político y económico. Para ejemplificar esta situación se refirió a lo ocurrido el pasado 19 de junio cuando la próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se negó a mantener una reunión privada con Claudio X. González Laporte después del encuentro que ella sostuvo con líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

“La relación, y ahora lo vemos con Claudio X. González Laporte, la mancuerna que se había hecho entre poder político y económico la rompió, rompió el pacto oligárquico que existía hasta Peña Nieto, eso ya es una enormidad. No ha cambiado el sistema capitalista, los capitalistas siguen ganando de manera obscena, pero ya no están en los puestos de mando”.

Y ahondó: “Ahora con lo de Claudio X. González papá, la Presidenta electa se dio el lujo de decir no lo recibo, desde hace cuanto tiempo se veía algo así, creo que nunca, es una novedad”.

Finalmente, Lorenzo Meyer indicó que el Lópezobradorismo le quitó el derecho de picaporte a los dueños de México, como él mismo los llama. Mencionó que pese a que el poder económico cuenta con una gran cantidad de recursos, nunca podrá tener la legitimidad que tienen los gobiernos elegidos de manera democrática.

“El símbolo no se hubiera podido dar de esa manera sin los años del Lópezobradorismo en el poder, es la conclusión de la primera etapa de este proceso, ya no tienen el derecho de picaporte los dueños de México. El gesto es enorme dentro del cambio que se está dando en el régimen, la separación, el poder político que nace de la soberanía nacional tiene que estar por encima del poder económico, el poder económico tendrá millones de dólares pero no tendrá la legitimidad que tiene el gobierno de López Obrador o como el que va a tener Claudia Sheinbaum con los millones de votos”.

