¿El príncipe William es swiftie? Celebra con sus hijos en show de Taylor Swift

En la víspera de su cumpleaños número 42, el príncipe William asistió al concierto de la estadounidense junto a sus hijos.

Por Eilie Córdova

Ciudad de México, 22 de junio (LaOpinión).- Para celebrar su cumpleaños número 42, el príncipe William asistió al concierto de Taylor Swift en el estadio de Wembley en Londres, en su primer show de ‘The Eras Tour’.

El príncipe asistió al espectáculo con sus hijos: El Príncipe George, de 10 años, la Princesa Charlotte, de nueve, y el Príncipe Louis, de seis.

“Nada dice más feliz cumpleaños número 42 que llevar a los niños a ver un concierto de @taylorswift13 #ErasTour”, escribió la reportera de la casa real, Roya Nikkhah en X (Antes de X).

La noticia fue confirmada por ABC News, aunque Us Weekly aseguró que el pequeño Louis se quedó en casa.

Nothing says happy 42nd birthday quite like taking the kids to see a @taylorswift13 #ErasTour gig. Prince William is celebrating his birthday tonight at @wembleystadium with his children. https://t.co/AbHOQmw4vQ — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) June 21, 2024

TAYLOR SWIFT ES RECIBIDA EN REINO UNIDO

La estrella pop fue bien recibida a Reino Unido, ante su llegada a Londres, la banda real entonó uno de sus más grandes éxitos Shake It Off’ frente al Palacio de Buckingham.

Swift, de 34 años, no llegó sola a Londres, la acompañó su novio Travis Kelce, junto a sus hermanos: Jason Kelce y Kylie Kelce.

La artista pop tiene tres shows desde el 21 de junio hasta el 23, se trata de su regreso desde que terminó su relación con Joe Alwyn.

Royal soldiers perform ‘Shake It Off’ outside Buckingham Palace in honor of Taylor Swift’s arrival in London for the Eras Tour. pic.twitter.com/x08bYDMyQ6 — Pop Base (@PopBase) June 22, 2024

Después de terminar sus conciertos, Swift se tomará un descanso de unos días y regresará a los escenarios el 4 de julio en el Johan Cruijff Arena en Amsterdam, NL.

No se trata del primer acercamiento de Swift con el príncipe William. En el 2013, se conocieron personalmente, puesto que la americana cantó Livin on a Prayer, durante un evento benéfico de Centrepoint en el Palacio de Kensington.

La salida se produce después de varias apariciones públicas de la familia real. El 15 de junio, asistieron a las festividades Trooping the Colour en honor al cumpleaños del Rey Carlos.

Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start 🇬🇧🇺🇸🤝 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VlD6V0PiEL — Taylor Swift (@taylorswift13) June 22, 2024

Y Kate Middleton también aprovechó de aparecer públicamente, después de admitir que padece cáncer.

TAYLOR SWIFT Y SU ‘THE ERAS TOUR’

‘The Eras Tour’, es un evento que reúne todos los álbumes de Taylor Swift. La producción detrás es grande, ya que incluye cambios de vestuario, coreografías y canciones sorpresas.

Durante el 2023, se convirtió en una de las giras más exitosas de todos los tiempos y durante este año está ocurriendo lo mismo. Con su gira, Swift está recorriendo todos los continentes y aseguró que finalizará en diciembre.

Taylor Swift taking a selfie with Prince William and his children. pic.twitter.com/MaMLiauHC0 — Pop Base (@PopBase) June 22, 2024

Todo el evento ocurre, mientras está promocionando su nuevo disco The Tortured Poets Department, un disco que tiene algunas letras dedicadas a su exnovio, el actor Joe Alwyn.

