VIDEO ¬ Conductor “cruza” con su auto un puente peatonal en Periférico; queda atorado

El accidente ocurrió cuando el conductor intento por llegar al cruce con Gustavo Baz.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- El conductor de un automóvil intentó cruzar Periférico Norte por un puente peatonal, en cual se quedó atorado al bajar las escaleras, por lo que tuvo que ser auxilidado por los Bomberos municipales y sancionado por la Policía de Tránsito de Naucalpan, Estado de México.

Los hechos ocurrieron ayer cuando el automovilista iba a bordo de su vehículo color blanco por la calle Valle de Morelos, de la colonia El Mirador, del municipio mexiquense.

El sujeto, que buscaba llegar al cruce con Gustavo Baz, circuló por la parte plana del puente que cruza Periférico Norte, sin esperar que del lado contrario habían escaleras de concreto.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Bomberos de Naucalpan rescataron al conductor de la unidad, quien se encontraba al interior del automóvil debido a que no podía abrir las puertas, pues el puente era muy estrecho, por lo que hicieron maniobras para sacarlo por una ventanilla.

Enseguida, elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para enganchar el automóvil a una grúa engancho y bajarlo por las escaleras para su traslado al corralón por usar un paso peatonal para pretender llegar a Periférico Norte.

No es la primera vez que ocurre este hecho. Ya son tres ocasiones que un vehículo se queda atorados en el mismo lugar. En redes sociales también circulan videos de casos anteriorer, como el que sucedió el 19 de abril de 2021 cuando un taxi de la Ciudad de México se quedó de la misma forma en la escalera del puente peatonal de Periférico.

Ayer, un #conductor trató de atravesar el puente peatonal que se encuentra sobre Periférico Norte, cerca del Palacio Municipal de #Naucalpan. pic.twitter.com/ILMdtMDm5T — Janeth León M (@janethleontv) June 22, 2024