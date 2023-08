La Fiscalía de Sonora busca sentencia de 78 años para Hilario por feminicidio de Alma

La Fiscalía formuló la imputación contra el hombre de 71 años por el feminicidio de Alma Lourdes, así como por acoso sexual contra la hermana Ana Itzel.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- El Vicefiscal de control de procesos de la Fiscalía General del Justicia (FGJ) de Sonora, Ramón Tadeo Gradias Enríquez, aseguró ayer que la dependencia buscará la sentencia de 78 años de cárcel para Hilario “N” por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Alma Lourdes Llamas, de 30 años.

Gradias Enríquez declaró en un encuentro con medios de comunicación que la Fiscalía formuló la imputación por los delitos de feminicidio y acoso sexual, y que se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

“El día de ayer [20 de agosto], la Fiscalía General de Justicia formuló una imputación por los delitos de feminicidio y acoso sexual en contra de Hilario ‘N’, de 71 años. Si acumulamos las penas máximas podríamos lograr la imposición de 78 años de pena”, informó.

Hilario n podria alcanzar una pena de hasta 78 años de prisión, dice ramon tadeo gracias, ramon tadeo gradias, vice fiscal de control de la fgje pic.twitter.com/CDkgWI25va — Germán Contreras (@germi29) August 21, 2023

Asimismo, el Vicefiscal señaló que en los registros de la dependencia no se encontró ningún antecedente de acoso en contra del septuagenario, pero que no descarta que con anterioridad familiares de las víctimas hayan solicitado el auxilio de las autoridades.

“En nuestros registros no contábamos con ningún antecedente [de acoso sexual], sin embargo, no descartamos, como en algunos medios han manifestado parte de los familiares, que hayan solicitado el auxilio de alguna autoridad administrativa. ya sea en el ámbito local o estatal”, declaró.

Alma fue asesinada el pasado 19 de agosto en su trabajo presuntamente por un cliente con el que había discutido horas antes en Cajeme, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ha formulado con esta fecha la imputación en contra de Hilario “N”, de 71 años, por los delitos de feminicidio y acoso sexual, tras los hechos ocurridos en un establecimiento comercial en Ciudad Obregón, donde perdiera… pic.twitter.com/k2JqRFDZC3 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 20, 2023

En un video difundidos en redes sociales quedó registrada parte de la discusión y una agresión del sujeto hacia Alma Lourdes dentro de una carnicería, lugar donde laboraba.

La carpeta de investigación establece que el imputado, previamente, venía sosteniendo una conducta de acoso en perjuicio de Ana Itzel “N”, hermana de la fallecida, ambas empleadas de una carnicería ubicada en las calles California esquina con Cajeme, en la colonia Zona Norte, en Ciudad Obregón.

De acuerdo con los reportes, Hilario “N”, de 71 años, regresó a la carnicería horas después para atacar a balazos a Alma Lourdes, con los que perdió la vida.

Es detenido en operativo coordinado, el hombre que presuntamente asesino a balazos a una mujer en carnicería en Ciudad Obregón. pic.twitter.com/E4ggXzbWkd — Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora (@MesaSegSonora) August 20, 2023

Según el testimonio de una de las hermanas, compartido en las redes sociales, el señor habría acosado durante días a otra de sus hermanas, y ese día repitió la conducta en la mañana, hasta que como consigna el video, Alma Lourdes le marcó un alto.

Asimismo, Isabel, hermana de la víctima, denunció que la labor de las autoridades fue deficiente, ya que cuando las llamaron después del acoso, no hicieron nada, a pesar de la evidencia del video que ahora circula en redes sociales.

“Queridos policías, leyes o a quien sea que se tenga que dirigir: ¿Neta? ¿Es neta que tienes que ser asesinada para que atiendan bien tu llamado? ¿No bastó con llamarles cuando el señor fue en la mañana y atacó a mi hermana? Ah, perdonen, en sus palabras ‘como no estuvimos ni vimos nada, no podemos hacer nada’. Ah si, disculpen, al parecer los videos (evidencias) no son suficientes para actuar, hasta que lamentablemente le quitaron la vida”, escribió.