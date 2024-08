AMLO evita la polémica con Marcos, quien lo comparó ayer con expresidentes del PRIAN

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó meterse este jueves en la polémica con el Subcomandante Marcos, ahora conocido como “Capitán Marcos”, el líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien esta semana lo comparó con expresidentes priistas y panistas.

“Hasta Marcos dice que soy [Gustavo] Díaz Ordaz y [Carlos] Salinas. Él debe ser Zapata, pero no me voy a meter a la polémica”, dijo el mandatario brevemente en su conferencia matutina. “Esta en su derecho, como todos nuestros adversarios, que no son enemigos. Cada quién tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de sus palabras”.