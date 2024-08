El “sub” Marcos dice que AMLO fue autoritario como Díaz Ordaz y perverso como Salinas

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– El Subcomandante Marcos criticó ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador y su reforma al Poder Judicial, pues señaló que lo que está en juego es el “negocio de la compra-venta de la justicia”, y no la autonomía de los jueces o el equilibrio de poderes.

A través de un texto titulado “El Viaje”, el Subcomandante mencionó también a la oposición porque no está en defensa del Poder Judicial ni de su autonomía, sino de “elevar el precio” de sus decisiones en el Congreso de la Unión.

El Subcomandante enlistó, sin decirlas explícitamente, las actitudes que ha repetido el Presidente Andrés Manuel López Obrador de sus antecesores.

“La estrategia de la mal llamada oposición de ‘no a la sobrerrepresentación’ no busca el inexistente, desde hace décadas, equilibrio de poderes. Lo que quieren es elevar el precio de venta de sus decisiones en las cámaras. Lógica de mercado, pues”, afirmó.

“La supuesta ‘defensa’ del Poder Judicial no es sino una autodefensa. Los criminales tienden a unirse cuando se ven amenazados. Lo que está en juego no es la autonomía de los jueces, sino quién maneja el negocio de la compra-venta de la justicia”, apuntó.

“Allá arriba está el problema, no la solución. Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra. Y eso ya sería patológico. El oficialismo no busca apoyo, sino complicidad”, agregó.