Guatemalteco es detenido por caso que culminó con la muerte de 53 migrantes en Texas

Por Sonia Pérez y Jim Vertuno

Estados Unidos, 22 de agosto (AP).– Un sospechoso arrestado en Guatemala ha sido acusado de ayudar a coordinar el intento de tráfico de personas realizado en 2022 que culminó con la muerte de 53 migrantes en Texas, anunció el Departamento de Justicia este jueves, en lo que autoridades estadounidenses calificaron como una importante expansión de su investigación sobre el aterrador descubrimiento en un camión abandonado en un camino secundario.

Las autoridades estadounidenses señalaron que buscarán la extradición de Rigoberto Román Miranda Orozco, imputado de seis cargos de tráfico de migrantes resultante en muerte o heridas graves, en el más mortífero intento de cruce en la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades afirman que está vinculado a cuatro de los migrantes guatemaltecos que estaban en el tráiler, tres de los cuales murieron, y enfrenta una pena máxima de prisión perpetua en caso de ser condenado.

“Te enjuiciaremos, no importa si te escondes en Estados Unidos o en alguna otra parte”, dijo el Fiscal de Estados Unidos, Jaime Esparza, en una conferencia de prensa en San Antonio.

Major Enforcement Operation in Guatemala Secures Arrest of Human Smuggler Indicted by Joint Task Force Alpha for Links to 2022 Mass Casualty Event in Texas

🔗: https://t.co/FFvBajxKx1 pic.twitter.com/JfLC4qXZMp

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 22, 2024