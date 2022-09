EU: Jugadores de futbol americano de secundaria agreden sexualmente a 6 compañeros

Por Alejandro González

Los Ángeles, 22 de septiembre (LaOpinión).- Dos jugadores de fútbol americano de una escuela secundaria de Pennsylvania fueron acusados ​​​​de agredir sexualmente a seis compañeros mientras animaban a otros ocho de sus compañeros de equipo a unirse a los ataques, informaron los fiscales.

Los dos jóvenes de 17 años del equipo de futbol americano de Middletown High School presuntamente agredieron a sus compañeros atletas en el salón de césped de la escuela, una residencia y posiblemente incluso en un campamento de verano, ​​dijo el martes el fiscal de distrito del condado de Dauphin, Francis T. Chardo.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 14 y los 17 años. “Esta investigación no involucró sólo novatadas o conducta de ‘los niños serán niños’”, dijo la fiscal adjunta de distrito Jennifer Gettle en un comunicado.

Las autoridades iniciaron una investigación de un mes después de que se denunciara a la policía un video en las redes sociales que mostraba a los adolescentes presuntamente agrediendo a otro jugador durante una práctica del 11 de agosto.

A sexual hazing of two teenagers in a video filmed by Middletown School District high school football players will not end the season, school officials say while sharing some of the gruesome details. #dailyvoice #Middletown #hazing #abuse https://t.co/YoIXwMruSj

— Pennsylvania Daily Voice (@DailyVoicePA) August 23, 2022