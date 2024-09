El INE integra comisión para organizar elecciones de jueces, magistrados y ministros

El INE tendrá que comenzar a organizar la elección de integrantes del Poder Judicial sin que el Congreso haya aprobado las leyes secundarias de la reforma constitucional.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).-El Instituto Nacional Electoral (INE) constituyó este domingo la Comisión Temporal para el arranque del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, por el cual, por primera vez en la historia, se podrán elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros . La Consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, dará formal salida a esta etapa con una ceremonia cívica el lunes a las 8:00 horas.

La Comisión estará integrada por los consejeros y consejeras Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Norma Irena de la Cruz Magaña, quienes serán los encargados de diseñar la ruta para organizar el proceso electoral, además de determinar los lineamientos legales que el INE seguirá.

Las principales tareas que tendrá esta Comisión incluyen la elaboración del Plan Integral para la elección y el Calendario del Proceso Electivo, así como la creación del plan presupuestario. Asimismo, tendrá que comenzar con dichas tareas sin que el Congreso haya aprobado las leyes secundarias de la reforma constitucional.

El pasado jueves, el Consejo General del Instituto Nacional electoral (INE) aprobó modificaciones a su Reglamento de Sesiones para establecer que durante el Proceso Electoral Extraordinario el máximo órgano de dirección se integrará únicamente por consejerías electorales, con derecho de voz y voto, así como una Secretaria o Secretario Ejecutivo con derecho de voz.

“Cabe mencionar que en dicho proceso se elegirán la totalidad de los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Magistradas y Magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito”, explicó el INE en un comunicado.

Asimismo, las y los consejeros del Poder Legislativo y las y los representantes de los partidos políticos no podrán ejercer atribuciones como la inclusión y retiro de asuntos en el orden del día, en el caso de aquellas sesiones convocadas para tratar asuntos relacionados con los procesos para renovar cargos del PJF. “En los casos de las sesiones extraordinarias que se celebren para desahogar asuntos relacionados con los procesos para renovar cargos del Poder Judicial, la solicitud para la celebración de una sesión solamente podrá realizarse por mayoría de consejeras y consejeros electorales, quienes además serán los únicos que podrán estar presentes y hacer uso de la palabra”, puntualizó el Instituto.

“El primero, es la instalación de la Comisión temporal para el seguimiento del proceso electivo al Poder Judicial. El segundo, es la declaratoria de inicio del proceso electoral. Y el otro es la indicación a las áreas operativas para que ya inicien los trabajos de generación: primero, del marco geográfico electoral que va a ocuparnos, que va a ser la base. Y segundo, todo el calendario de actividades que tendremos que realizar”, detalló Guadalupe Taddei a la prensa la semana pasada.

La Consejera presidenta añadió que desde el INE se está elaborando un documento en el que se especificarán los requerimientos necesarios para el proceso electoral, y que este será presentado al Senado para que las y los legisladores aclaren dudas que todavía se tienen sobre cómo se realizará la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Además, Zavala explicó que para este año el INE no cuenta con presupuesto destinado a la elección, ya que el Congreso no tenía prevista la reforma cuando se aprobó la partida presupuestaria del Instituto. “Para este año no hay presupuesto, esto no estaba contemplado el año pasado, por tanto, esto no se consideró en el presupuesto. Sin embargo, estos tiempos nos alcanzan para, y deberán de alcanzarnos además, para incluir en el presupuesto 2025, todo lo que tiene que ver con el presupuesto de esta elección”, aclaró.

Para el Poder Legislativo, el trabajo apenas comienza. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan o crear leyes secuandarias para el cumplimiento de la reforma. En tanto, los congresos de los estados tendrán un plazo de 180 días naturales, entre el lunes 16 de septiembre del 2024 y el sábado 22 de marzo del 2025, para adecuar sus constituciones estatales y sus leyes secundarias en cada entidad del país, a las nuevas disposiciones constitucionales.