AMLO pide unidad, humildad y honestidad y alerta de prepotencia, soberbia, corrupción

“Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas; eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, corrupción, nepotismo y sectarismo”, dijo el Presidente López Obrador en su último mensaje dirigido a los militantes de Morena, partido que él fundó.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador externó este domingo un último mensaje a la militancia de Morena, partido que él fundó. Les pidió unidad, humildad, honestidad y reiteró su respaldo a la próxima Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Amigas y amigos de Morena, me retiro de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un en irme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes mis compañeros que con tanta convicción me sostuvieron y me ayudaron como Dif¡regente y gobernante”, leyó Alfonso Durazo entre gritos de: “Es un honor estar con Obrador”.

Luego de la interrupción continuó la lectura del mensaje del Presidente: “Mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran partido tiene mucho camino por delante, antepongan siempre el interés de México, y las necesidades de la gente a los afanes y rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalizad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas; eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, corrupción, nepotismo y sectarismo”.

“No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo al Nación soberana, democrática, justa y libre que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar. Muchas gracias y hasta siempre” finalizó el mensaje.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y Gobernador de Sonora, pidió un aplauso de pie para Andrés Manuel López Obrador al finalizar la lectura.

En su mensaje, el Presidente destacó también los logros que Morena tuvo en su sexenio y que le permitieron ganar la Presidencia con más votos que los que él obtuvo hace seis años.

“Amigas y amigos, me da una grande alegría mandarle este saludo ahora que nuestro México está por terminar la etapa inicial de su Cuarta Transformación y por empezar un nuevo periodo para consolidar lo que hemos logrado, que es mucho más de lo que algunos de ustedes imaginaron cuando empezamos a caminar juntos. Muy pocas veces en loa historia un partido político había logrado producir cambios tan profundos y perdurables y hacerlo de manera pacífica, democrática y legal, sin romper ni un solo vidrio y sin persa la dignidad y traicionar nuestros principios”, detalló.

El mandatario recordó el inicio del partido: “Construimos esta hazaña tocando puertas, cabezas y corazones, informando y organizado, trabajando. Empezamos a luchar casi sin recursos, provistos solo de voluntad, convicción y amor a nuestra patria y en pocos años alcanzamos la transformación”.

Luego recordó el triunfo en la elección presidencial: “Imaginen qué orgullo sentí al constatar que la obra de este gobierno no solo no nos había restado votos, como suele ocurrir por el llamado desgaste del poder, sino que nos había sumado muchos más, pero esos voto0s no solo se debieron a las conquistas sociales, sino que fueron fruto de la trayectoria y trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, una luchadora social y gobernante excepcional. Mujer de convicciones y de buen corazón. Claudia será la primera Presidenta de la historia de México y eso es un logro de ella y de nosotros. Retomará nuestra labor transformador u lo hará con gran capacidad y honestidad”.

Al Congreso que se celebra en el World Trade Center de la Ciudad del México asistieron más de 2 mil consejeros y consejeras. El partido convocó a este encuentro con la invitación a mantener la “unidad y organización”. Las personas respaldadas por el partido desde hace meses para desempeñar los cargos son la actual Secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde, y Carolina Rangel como secretaria general.

Militantes mostraron su respaldo a Alcalde, una joven formada en este partido, que incluso protagonizó sus primeros spots, con una botarga de su rostro a la que varios asistentes le pidieron fotografías.

El Congreso Nacional de Morena reúne hoy a la Presidenta electa Claudia Sheinbaum; a Clara Brugada, Jefa de Gobierno capitalina, a las gobernadoras de Guerrero y el Estado de México, Evelyn Salgado y Delfina Gómez.

También participan próximo Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el legislador Ricardo Monreal y el Senador del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, quienes el año pasado compitieron en el proceso interno del partido para elegir la candidatura presidencial. También participa la dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón.

Citlalli Hernández pidió reflexionar en los logros del partido para cuidarlos porque, dijo, lograron llegar al partido por la vía pacífica y después de décadas de lucha. Reconoció que alcanzaron la Presidencia del partido gracias al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador por lo que, dijo, “no podemos fallarle al Presidente, no podemos fallarle a la historia”.

Destacó que actualmente son el partido más grande de izquierda del país porque se han alejado “de los viejos vicios de la política tradicional”, por ello llamó a cuidarlo. “La gente cree en nosotros como un partido distinto, hay que cuidar que así siga siendo”, mencionó.

De acuerdo con la exsenadora, la diferencia entre Morena y otros partidos políticos es que renovarán la dirigencia priorizando la unidad.

“En otros partidos las dirigencias son una lucha por los intereses de unos cuantos”, expuso.

El antecedente de Morena es el Movimiento Regeneración Nacional, que fundó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente logró su registro como partido político en 2014.

Morena llevó a López Obrador a la Presidencia en 2018 y alcanzó su mayor fuerza en el país después de las elecciones del 2 de junio: ahora gobierna junto con sus aliados 24 de las 32 entidades del país.

Mario Delgado reconoció que la historia de la izquierda en México ha estado marcada por las divisiones internas, por lo que él y la secretaria del partido, en el cargo desde 2020, se pusieron como objetivo en los últimos años priorizar “la unidad y la movilización”.

“Había que evitar que nos pasara lo que al PRD [Partido de la Revolución Democrática]”, dijo. Ese partido representó hace unas décadas a las y los políticos de izquierda en México, pero perdió recientemente su registro a nivel nacional.

Mario Delgado aseguró que, pese a la amplia presencia de Morena en los gobiernos estatales y congresos locales, “no aspira a volverse partido de estado”.

El dirigente pidió a las y los más de 2 mil consejeros reunidos este domingo apoyar a la próxima Presidenta Claudia Sheinbaum, como en los últimos años respaldaron el Gobierno de López Obrador.

