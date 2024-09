CRÓNICA ¬ Morenistas piden a nuevos líderes no olvidar la escencia del movimiento

En el Séptimo Congreso Nacional de Morena, se vivió un relevo generacional: Luisa Alcalde, hija de Bertha Luján, y López Beltrán, hijo del Presidente, asumieron roles clave.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Fue una elección, literalmente, de trámite: Luisa María Alcalde Luján se convirtió este domingo 22 de septiembre en la presidenta nacional de Morena y la michoacana Carolina Rangel Gracida en la secretaria general, dos cargos que de manera inédita ocupan mujeres que acompañarán, desde este partido, a la primera Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Y como nunca antes también, un secretario de Organización, Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, acaparó el escrutinio al obtener un nombramiento que tiene una jerarquía política más que burocrática y que nadie duda que gravitará en la línea política de ese partido que comienza a resentir la nostalgia por el retiro de su fundador y máximo líder.

Esta sucesión en el Séptimo Congreso Nacional de Morena fue, también literalmente, un relevo generacional: Alcalde, aún secretaria de Gobernación, es hija de Bertha Luján, contralora de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la capital del país, y la primera líder de jóvenes de Morena, mientras que López Beltrán, fundador de su partido, incursiona abiertamente a la política cuando su padre deja el poder presidencial y se jubila en un retiro casi monástico.

Fue el propio López Beltrán quien, en sus primeras palabras como secretario de Organización y como figura política que debuta públicamente, identificó a Sheinbaum como el emblema del relevo generacional: “(López Obrador) se va al retiro, dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional. Y quiero que todos entendamos que cuando se habla de relevo, se habla de nuestra presidenta electa, la compañera Claudia Sheinbaum”. También López Beltrán subrayó que su misión como secretario de Organización de Morena es honrar la herencia de López Obrador: “Nuestro trabajo, al frente de esta Secretaría, será mantener ese legado, esa línea”.

Otro miembro de la familia de López Obrador, Ramiro, será secretario de Gobierno de Tabasco. Ante los cuestionamientos, reivindica el derecho de él y de López Beltrán de actuar políticamente, porque han sido parte del movimiento desde 1988: “Los que dicen eso es porque no nos conocen. Nosotros en este movimiento estamos desde que inició y construyendo junto con Andrés Manuel. Los que dicen eso es que no nos conocen.

En Tabasco he sido dirigente municipal, cuando estábamos en el PRD, fui dirigente estatal, y siempre apoyando a la gente”.

—López Beltrán va a la secretaría de Organización de Morena. ¿Qué capacidades tiene?

—Ellos se han formado en el movimiento también, los dos mayores y Gonzalo, los tres han estado en Tabasco haciendo trabajo de organización en Morena.

—¿Sí se va a retirar López Obrador a su finca?

—Sí se va, sí se va. Yo que lo conozco quiero decir que sí se va. Muchos dudan, porque no lo creen, pero cuando dice esto voy a hacer, eso es lo que hace.

En efecto, aunque no estuvo presente, López Obrador envió un emotivo mensaje, a través del gobernador Alfonso Durazo, para hacer un conjunto de recomendaciones para que Morena no se degrade, en particular el cuidado de la unidad interna y resistir las tentaciones de la corrupción.

Alcalde Luján, en su primer discurso como presidenta electa de manera unánime, recogió las recomendaciones de López Obrador y de la presidenta Sheinbaum, quien en un largo discurso enumeró un decálogo que ella y López Beltrán siguieron con atención.

Además de poner énfasis en la estructura territorial, para construir 70,751 comités seccionales y 2,535 comités municipales, la nueva presidenta de Morena formuló los cien postulados que debe asumir todo morenista y el decálogo para gobiernos de Morena, así como fortalecer la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido y mantener entre todos y para siempre la unidad, la humildad y la honestidad.

“No les vamos a fallar —afirmó Alcalde—. No les voy a fallar porque conozco los hechos, las luchas, los riesgos, las tristezas y las alegrías del Movimiento de Regeneración Nacional desde su fundación el 2 de octubre de 2011”.

Entre los congresistas, pero también entre los simpatizantes que no entraron al World Trade Center donde se desarrolló el Congreso Nacional, se impuso un clamor: Que Morena siga siendo de izquierda.

Tenemos nueva dirigencia en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Luisa María Alcalde Luján – Presidenta

Carolina Rangel Gracida – Secretaria General

Andrés Manuel López Beltrán – Secretario de Organización

Ivan Herrera Zazueta – Secretario de Finanzas

Virginia Sánchez, una oaxaqueña fundadora de Morena, lo dijo claro: “Morena no puede vacilar, en el sentido de que es partido-movimiento de izquierda, es producto de la historia de izquierda, y se lo debemos a las personas que lucharon por muchos años y los muertos que dieron la vida por un movimiento de izquierda”.

Frente al WTC, acompañada de sus vecinas, también Rocío Marín Meza, de Iztapalapa, enfatizó la línea de izquierda que debe tener Morena: “Debe seguir de izquierda. Y tenemos miedo, yo tenía mis miedos desde esta campaña en que no se diera, que nos rechazara a las mujeres, y no nos permitieran tener una presidenta. Ahora queremos tener una representante de Morena mujer que nos haga el favor de trabajar con honestidad y limpieza”.

Junto fuera del WTC, al menos cuatro vehículos militares, con soldados armados, se estacionaron sobre la calle de Filadelfia. Ahí permanecieron horas.

En medio de un desordenado Congreso Nacional, celebrado en el World Trade Center, desfilaron las figuras de Morena, entre ellas Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y Marcelo Ebrard, los únicos que se placearon. Poco después, a las 10:34 horas, Alcalde y López Beltrán llegaron juntos al salón y luego arribó la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Correspondió a la secretaria general saliente de Morena, Citlalli Hernández, iniciar los discursos que pronunciaron, también antes de la elección de los nuevos miembros del Comité Nacional, Mario Delgado, el presidente que concluyó su periodo, y luego Alfonso Durazo y Sheinbaum.

En el Congreso Nacional, que modificó doscientos básicos, fueron electos también Iván Herrera Zazueta como secretario de Finanzas; Aarón Enríquez García, secretario de Jóvenes; Camila Martínez Gutiérrez, secretaria de Comunicación; Alejandro Robles Gómez, secretario de Mexicanos en el Exterior; Arturo Martínez Núñez, secretario de Artes y Cultura, y Manuel Zavala Salazar, secretario de Movimientos Sociales.

Permanecen en el Comité Ejecutivo Nacional Adriana Grajales Gómez, secretaria de Mujeres; Almendra Negrete Sánchez, secretaria de Diversidad, y Bxido Xishe Jara Bolaños, secretaria de Pueblos Originarios.

