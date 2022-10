El “ataque masivo” de Rusia ha dejado a millón y medio de ucranianos sin electricidad

Madrid, 22 de octubre (Europa Press).- El “ataque masivo”, como lo ha descrito el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzado por Rusia este sábado contra múltiples regiones del país, ha dejado al menos a un millón y medio de ucranianos sin suministro eléctrico estable, según ha informado el adjunto de la oficina de Presidencia, Kirilo Timoshenko.

La operadora de electricidad ucraniana Ukrenergo había estimado previamente que los daños causados por los ataques rusos de este sábado “son comparables a los causados por Rusia durante el otro gran bombardeo de esta semana, entre el 10 y el 12 de octubre.

By striking 🇺🇦 critical infrastructure, Kremlin wants to provoke new refugees flee to Europe. Whether Putin will be able to implement his plan depends on European capitals’ leaders. The only way to stop humanitarian catastrophe — transfer air defense and additional missiles fast.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 22, 2022