Jenna Ortega deja la saga de Scream a un día del despido de Melissa Barrera

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- A un día de que Spyglass Media diera a conocer que Melissa Barrera fue despedida de la séptima entrega de Scream, debido a una serie de comentarios pro-Palestina en medio del conflicto armado entre Israel y Hamás, ahora, se ha reportado la salida de Jenna Ortega de la saga.

Melissa Barrera y Jenna Ortega dieron vida a las hermanas Samantha y Tara Carpenter, respectivamente, en Scream VI. Gracias al elenco protagónico, la película de slasher debutó con una apertura de 44.4 millones de dólares en Estados Unidos y 67 millones a nivel mundial, según Deadline, ubicando a la cinta como la mejor recaudación de apertura de la franquicia de terror.

¿POR QUÉ JENNA ORTEGA NO REGRESARÁ A SCREAM VIII?

De acuerdo con Entertainment Tonight, la salida de Jenna Ortega no tiene nada que ver con el despido de Melissa Barrera. De hecho, se ha dado a conocer que la actriz ya había solicitado ponerle fin a su contrato con Scream desde hace meses, incluso, antes de que iniciara la huelga del SAG-AFTRA.

