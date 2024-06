La tribu que acabó al PRD, “Los Chuchos”, se saborean con la Marea Rosa de Claudio X.

Unid@s, el bloque de organizaciones cercanas al empresario Claudio X. González, aseguró esta semana que la Marea Rosa “no es ni será un partido político”, pero el PRD dejó clara su intención de abrirse a este grupo para renovarse, el anuncio lo hace al no alcanzar el mínimo de votación necesaria para mantear su registro a nivel nacional.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no alcanzó los votos suficientes para mantener su registro a nivel federal y, en una búsqueda por sobrevivir, Jesús Zambrano, su dirigente, dejó abierta la opción de formar una nueva fuerza política con las bases de la Marea Rosa. Sin embargo, organizaciones que conforman el movimiento que respaldó las candidaturas del PAN-PRI-PRD en las últimas elecciones marcaron por ahora su distancia con este y otros partidos políticos, sin que eso signifique un rompimiento.

Unid@s, el bloque que reúne seis organizaciones cercanas al empresario y creador de la alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD, Claudio X. González, aseguró esta semana en un comunicado que la Marea Rosa “no es ni será un partido político”, pero aclaró que eso no significa que romperá el diálogo con los políticos opositores a Morena.

“Sabemos que [en los partidos] vienen renovaciones. Mantendremos diálogo con todas las fuerzas políticas opositoras, incluso buscaremos diálogo con Movimiento Ciudadano, que esperamos se ubique en el espectro opositor, no alineado con el oficialismo, y seremos respetuosos”, dijo en entrevista César Damián Retes, secretario ejecutivo de Unid@s.

En ese contexto, Jesús Zambrano, el dirigente con el que el PRD alcanzó la votación presidencial más baja en sus 35 años de historia, anunció esta semana que tienen contemplado renovarse, y ello incluye “ponerse al servicio” de la Marea Rosa para la construcción de algo nuevo, también informó que ha tenido pláticas iniciales con algunos dirigentes de los grupos que conforman el movimiento.

El PRD que encabeza Zambrano vive su peor momento, aunque la debacle ya se veía desde años, cuando de la mano de “Los Chuchos”, como se le llama al grupo que conforman él y Jesús Ortega, le dio la espalda a la izquierda y se plegó en alianza con la derecha articulada en el PAN, por ejemplo, al firmar junto a ese partido el Pacto por México en 2012, que significó respaldar las políticas impulsadas por el PRI con el Presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, ante el fracaso electoral del 2 de junio, el dirigente del partido del Sol Azteca ha hablado de renovarse.

“Con o sin registro vamos a ir a formar algo nuevo. Poniendo el registro del PRD al servicio de la construcción de algo nuevo, yo digo lo más probable, pero no quiero adelantar vísperas, que se pueda llamar de otra manera, y también por respeto a liderazgos con los que hemos tenido pláticas muy iniciales de algunos dirigentes de los grupos de la Marea Rosa, no es toda la Marea Rosa porque ésta es muy plural, han dicho ellos que iniciarán un proceso en sus propias organizaciones de discusión interna para ver qué es lo que van a hacer en esta nueva circunstancia”, dijo Jesús Zambrano a Radio Fórmula el 10 de junio, cuando se le cuestionó por el futuro del PRD.

Hasta el momento, la única de las organizaciones del bloque cercano a Claudio X. González que públicamente ha dejado abierta la posibilidad de crear un nuevo partido si la ciudadanía lo pide es el Frente Cívico Nacional, que tiene como vocero a Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y que en 2008 fue dirigente interino del partido.

También el 10 de junio, el Frente Cívico convocó a un encuentro el próximo mes en la Ciudad de México para consultar con la ciudadanía la ruta que deben seguir, pero, aún con la apertura que anunció Zambrano, Acosta Naranjo ha dicho que no buscarán crear “un PRD 2.0”.

Desde el Frente Cívico Nacional aseguran que la relación de sus integrantes con el PRD no asegura que de inmediato crearán un nuevo partido.

“Eso de anticipar que ya estamos en pláticas para hacer un nuevo partido político está muy lejos, porque una persona, con quien sea que haya conversado Jesús [Zambrano], no tiene ninguna facultad para decidir o para siquiera proyectar antes de consultar con toda la gente […]. Entiendo que hay algunas personas que tienen la urgencia de salir a decir cuál será su futuro político, porque es lo único que tienen en la agenda.

“Nosotros tenemos una agenda mucho más amplia, y entiendo que estén en el interés de platicar, está en su naturaleza, no los juzgo ni crítico por eso, pero esa no es la nuestra, nuestra agenda tiene prioridades, y esa no es una prioridad en este momento porque no son tiempos de formar partidos políticos ahorita, sino de generar consultas primero”, expuso Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional.

El Frente Cívico Nacional convoca al Encuentro Nacional Ciudadano para que en unidad nos reorganicemos nuestra lucha en defensa de la democracia.

La cita es el 6 de julio.

Agregó que después de los resultados del 2 de junio, donde la alianza PAN-PRI-PRD sumaron 16 millones 502 mil 697 de votos (27.4 por ciento) frente a los 35 millones 924 mil 519 a favor de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo (59.7 por ciento), quedó claro que los partidos opositores no generan confianza entre la población y enfrentan una “crisis de representatividad”.

“Fuimos aliados electorales, pero el proceso electoral ya terminó y lo que nos dimos cuenta es que estos partidos no son capaces de convocar a las grandes mayorías, entonces entendemos que hay una crisis de representación con estos partidos, por eso estamos en posición de plantearle a la ciudadanía si está de acuerdo o no que sigamos aliándonos con estos partidos en lo sucedido o creamos otra fuerza política”.

Mientras que el secretario ejecutivo de Unid@s explicó que el resultado del encuentro convocado para el 6 de julio en la Ciudad de México definirá qué relación tendrá el Frente Cívico con las organizaciones convocantes de la Marea Rosa, lo que concuerda con la postura de Claudio X. Gónzalez. De acuerdo con declaraciones a medios de Acosta Naranjo, aunque el empresario impulsó la alianza opositora “no tiene deseos de participar en una cosa organizativa como un partido político”.

“Hemos hablado en el Comité Ejecutivo de Unid@s , donde está el Frente Cívico Nacional, y tomamos el acuerdo que como Unid@s y como Marea Rosa no buscaremos crear ningún partido político. Cada organización se reserva el derecho a vivir su vida interna, lo está haciendo el Frente Cívico cuando convoca a esta reunión en julio, ellos están viviendo su proceso de reflexión de entender qué es lo que pasó al interior […] El Frente Cívico tendrá que tomar su decisión respecto de si acepta la invitación del PRD en caso de que no alcance registro, que todo parece indicar que no lo tendrá, y entonces definir cómo será la relación con Unid@s y la Marea Rosa porque, estamos convencidos, no le pertenece a nadie”, mencionó César Damián Retes.

La primera manifestación masiva de la Marea Rosa, que adoptó el color del INE para oponerse a un recorte al presupuesto anual propuesto por el Gobierno federal, se registró en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México en noviembre de 2022.

Esa primera movilización estuvo respaldada por las organizaciones civiles ligadas a Claudio X. González, el empresario y activista que se encargó de unir al PRIAN, y aunque no fue convocada por partidos políticos, asistieron, por ejemplo, los panistas Marko Cortés, Kenia López Rabadán y Santiago Creel, el perredista Silvano Aureoles y los priistas Alejandro Moreno, Rubén Moreira, y Roberto Madrazo.

La marcha se autodenominó ciudadana y bajo ese carácter convocaron a movilizaciones a nivel nacional en tres ocasiones entre 2022 y 2023 en las que tuvieron como oradores a José Woldenberg, extitular del Instituto Federal Electoral (IFE); el Ministro en retiro José Ramón Cossío; la política y periodista Beatriz Pagés y Lorenzo Córdova, quien acababa de dejar la presidencia del INE.

Fue hasta mayo de este año que la Marea Rosa reconoció que no es imparcial, llamó a votar por las y los candidatos del PAN-PRI-PRD e invitó a acompañar a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición, y al candidato panista a gobernar la Ciudad de México, Santiago Taboada, a una concentración en el Zócalo capitalino una semana antes de las elecciones.

